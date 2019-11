Le fabricant chinois de pneus Linglong Tire a participé au SEMA Show 2019

Le SEMA Show, première exposition mondiale dédiée aux véhicules modifiés et aux accessoires connexes, ainsi qu'exposition professionnelle majeure pour le marché mondial de l'après-vente automobile, réunit les technologies avancées et les produits les plus vendus du secteur. Le stand de Linglong Tire du salon a attiré un grand nombre de passionnés de l'automobile grâce à la vaste campagne publicitaire en extérieur de la société, le long de la route entre l'aéroport de Las Vegas et le hall d'exposition.