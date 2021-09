Le fabricant de logiciels d'évaluation des risques et de gestion de projets Safran est racheté par JDM Technology Group

STAVANGER, Norvège, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- JDM Technology Group, un groupe mondial de fournisseurs de logiciels de premier plan pour les secteurs de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction, de la maintenance et de l'exploitation, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de la société Stavanger, basée en Norvège Safran Holding AS, un fabricant de logiciels de gestion des risques, des projets et du portefeuille pour le secteur de la construction et l'environnement bâti.

Les logiciels de classe mondiale de Safran permettent aux entreprises de planifier et d'exécuter avec précision des projets complexes dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, l'ingénierie et la construction, l'aérospatiale et la défense, les services publics et le secteur public. Safran dispose de bureaux à New York, Londres et Oslo, d'une équipe commerciale internationale basée au Royaume-Uni et d'un réseau de partenaires et de revendeurs.

L'actionnaire majoritaire Progressus, un fonds PE, qui a investi dans Safran en 2012, a soutenu l'entreprise et sa stratégie visant à élargir son portefeuille de logiciels, à accroître son empreinte géographique et à se diversifier dans des industries autres que le secteur pétrolier et gazier.

Dans une déclaration sur la transaction, Richard Wood, PDG de Safran, a déclaré : « Alors que Safran continue de se développer et de lancer davantage de produits SaaS, nous reconnaissons que JDM Technology Group peut apporter les ressources et l'expérience nécessaires pour accélérer cette trajectoire. Nous sommes donc ravis d'avoir l'opportunité de rejoindre JDM et de faire partie d'un groupe mondial de logiciels doté d'une telle compétence, d'une telle expérience et d'une telle portée sur nos marchés cibles. » Wood continuera à assumer son rôle de PDG après l'acquisition.

Safran rejoindra un groupe croissant de fabricants de logiciels de pointe au sein du JDM Technology Group. Connu pour son orientation client et son engagement à créer des logiciels exceptionnels pour l'environnement bâti et ayant acquis de nombreuses sociétés depuis 2004, le JDM Technology Group a une stratégie éprouvée pour intégrer les sociétés acquises dans son infrastructure existante.

« Nous sommes très heureux d'ajouter à notre portefeuille les logiciels exceptionnels d'analyse des risques et de gestion de projet de Safran », a déclaré Jim McFarlane, PDG du JDM Technology Group. « Notre stratégie d'achat et de construction à l'échelle mondiale garantit que nous continuerons à développer les produits, la marque et l'organisation de Safran, et à fournir un service et une assistance de qualité à ses clients actuels et futurs. En tant qu'entreprise privée et familiale, nous nous concentrons sur le long terme. Cette stratégie continue de faire du JDM Technology Group un excellent foyer pour les entreprises de logiciels ».

La contrepartie versée à Safran dans le cadre de la transaction n'est pas divulguée, mais dans un commentaire, le Président de Safran, Per Arne Jensen, également partenaire de Progressus, déclare que : « La valeur est conforme à l'évaluation internationale des sociétés de logiciels et représente un bon multiple du capital investi. »

Silverpeak LLP, le conseiller londonien spécialiste du SaaS et des logiciels d'entreprise, a agi comme conseiller financier exclusif de Safran et de ses actionnaires dans cette transaction.

À propos de Safran

Safran est une entreprise internationale de premier plan dans le domaine des logiciels de gestion des risques, des projets et des portefeuilles, dont le siège social est situé à Stavanger, en Norvège. Une équipe commerciale internationale basée au Royaume-Uni est soutenue par un réseau de partenaires et de revendeurs internationaux. Safran possède des bureaux supplémentaires à New York, Londres et Oslo.

Safran possède un portefeuille de clients figurant dans le classement Fortune 500 Global, dont un grand nombre dans les secteurs de l'ingénierie et de la construction, de l'énergie et des infrastructures et du transport, et de nouveaux clients ont été recrutés dans le monde entier, à la fois directement et par l'intermédiaire de partenaires et de revendeurs internationaux.

Depuis 1997, Safran travaille en étroite collaboration avec ses clients pour comprendre les exigences complexes des logiciels de planification et de contrôle des projets. La gestion des risques a été un élément clé de la valeur ajoutée de Safran et constitue un fort facteur de différenciation, et un nouveau produit a été lancé au début de 2021 pour étendre encore la gamme du portefeuille Risk.

À propos de JDM Technology Group

JDM Technology Group est une entreprise mondiale de logiciels axée sur la fourniture de systèmes logiciels d'entreprise pour les secteurs de l'architecture, de l'ingénierie, de la construction et des opérations, avec plus de 150 000 utilisateurs desservis dans 40 pays sur 7 continents, employant plus de 550 personnes. La philosophie de base du JDM Technology Group est un engagement à long terme envers le soutien et le service à la clientèle, ainsi que la fourniture des meilleures solutions possibles aux clients. Les entreprises JDM Technology Group comprennent : CSSP, CostCon, LEVESYS, Nimbus, Plusfactor et Spearhead Software en Australie et en Nouvelle-Zélande ; Computer Guidance Corporation, ConEst Software, Explorer Software, EPAC, IndustrySmarts, JOBPOWER, Maestro Technologies, MicroMain Corporation, MPulse Software, TeamWORKS et Vision InfoSoft en Amérique du Nord ; et Estimate, Integrity, RedSkyIT, et Rendra au Royaume-Uni, en Europe et au Moyen-Orient.

À propos de Progressus

Progressus est un investisseur en capital privé qui fournit des capitaux et des compétences aux entreprises en croissance du secteur technologique. Progressus gère actuellement deux fonds de capital-investissement avec une base de capital engagé de NOK 550 millions. Safran fait partie du fonds Progressus II qui va maintenant être dissous. Après cette transaction, Progressus gère désormais une seule société en portefeuille, le add energy group.

Progressus acquiert des positions de contrôle dans des entreprises et travaille en étroite collaboration avec les équipes de direction afin de les aider à développer leurs activités et à mettre en œuvre leurs plans de croissance. Progressus croit que les grandes entreprises se développent grâce à un excellent leadership et à des équipes de gestion solides. Nous incitons le management à susciter l'enthousiasme des clients, des employés et des partenaires commerciaux - afin de créer une culture gagnante dans toute l'entreprise.

L'équipe de direction de Progressus s'est associée à EV Private Equity en 2015.

