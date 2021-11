Le fabricant de véhicules électriques e.GO Mobile annonce le lancement d'un service intelligent d'échange de batteries : le « e.Pit »

Les clients qui doivent faire face à une situation imprévue nécessitant un déplacement plus long que d'habitude peuvent utiliser cette fonction intelligente intégrée à leur e.GO Life pour échanger une batterie presque épuisée contre une batterie entièrement chargée dans une station d'échange de batteries e.GO désignée - le « e.Pit ». Ils peuvent récupérer leur batterie d'origine (entièrement chargée) à la même station sur le chemin du retour ou plus tard quand cela leur convient, mais au plus tard dans un délai d'un mois. Les clients restent propriétaires de leur batterie d'origine et restent toujours connectés via leur application e.GO en utilisant l'identifiant unique de leur batterie. Le service sera fourni à tous les clients e.GO sans frais pour leur quota annuel d'échange. La procédure d'échange prend environ 60 minutes, ce qui est plus rapide qu'une charge complète sur n'importe quelle borne de recharge publique standard. L'entreprise s'efforce de réduire davantage le temps d'échange pour atteindre son objectif de près de 30 minutes à l'avenir.

Les deux premières stations d'échange de l'usine d'Aix-la-Chapelle et de Zülpich (partenaire de service de Pardemann) sont pleinement opérationnelles à partir d'aujourd'hui. Les prochaines étapes du programme sont Düsseldorf et Hambourg, et d'autres sont en préparation.

Avec toute notre gratitude !

« Chez e.GO, nous ne considérons pas le remplacement de la batterie comme une simple fonctionnalité intelligente ou un autre flux commercial. En s'appuyant sur la technologie et l'innovation, c'est notre façon de montrer notre plus grande gratitude à nos clients et aux utilisateurs d'e.GO, qui ont choisi d'agir de manière responsable, de prendre soin de l'empreinte écologique des BEV et de contribuer à la mobilité urbaine durable. Il est de notre responsabilité de leur apporter du confort », déclare Ali Vezvaei, président du conseil d'administration de Next.e.GO Mobile SE.

