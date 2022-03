Le FEM reconnaît pour la troisième fois Midea Group comme un pionnier de la quatrième révolution industrielle : deux nouveaux sites de fabrication Midea rejoignent le Global Lighthouse Network en 2022

Le Global Lighthouse Network est une communauté regroupant des sites de production et des chaînes de valeur qui sont des références mondiales en matière d'adoption et d'intégration des technologies de pointe de la quatrième révolution industrielle. Au total, Midea Group possède 4 usines reconnues comme usines phares par le FEM fabriquant des appareils ménagers intelligents, qui représentent une part relativement élevée du chiffre d'affaires du groupe.

« Notre usine fabriquait à la fois des produits haut de gamme et intermédiaires, et notre production faisait face à un obstacle de taille, a commenté Li Zhen, directrice générale de l'usine Midea Jingzhou. La méthode de fabrication traditionnelle était très inefficace et il était difficile de répondre aux besoins de nos consommateurs à temps. »

Grâce à la mise en œuvre de mesures de transformation numérique et intelligente, l'usine phare Midea Jingzhou a adopté une automatisation souple. L'Internet des objets (IdO) et l'intelligence artificielle ainsi que plus de 2 000 initiatives de transformation numérique ont augmenté la productivité du travail de 52 % et réduit les délais d'exécution de la production de 25 %, le taux de défaillance de 53 % et la consommation associée aux services publics par unité de 20 %.

L'usine de machines à laver de Midea, située à Hefei, a connu une révolution similaire. L'usine fabrique plus de 1 100 produits et le volume annuel de production et de ventes de Midea Hefei est également exceptionnel. « La numérisation a entraîné la transformation de l'ensemble de nos processus et de notre modèle opérationnels, en plus de nous permettre d'accroître notre efficacité », a affirmé Zhang Zhimin, directeur général de l'usine.

Visant les segments de produits haut de gamme nationaux et l'expansion du marché à l'étranger, l'usine phare de l'industrie 4.0 avancée Midea Hefei déploie amplement des technologies d'intelligence artificielle et reliées à l'IdO dans les chaînes de valeur de bout en bout pour former une chaîne d'approvisionnement plus rapide et plus efficace, ce qui entraîne une réduction de 56 % des délais d'exécution, une baisse de 36 % du taux de défauts signalés par les clients et une amélioration de 45 % de la productivité du travail. De plus, elle contribue à atteindre l'objectif selon lequel les émissions de carbone doivent plafonner en 2025 et la carboneutralité en 2040.

« À l'avenir, Midea Group continuera d'accroître ses investissements dans la numérisation, l'IdO, les percées mondiales et le leadership technologique, en plus d'investir dans de nouvelles technologies de pointe », a déclaré Simon Zhang, directeur de l'information de Midea Group.

À propos de Midea Group Co., Ltd.

Midea Group, avec la vision de « donner vie à de grandes innovations », a soutenu la philosophie de favoriser une vie meilleure grâce à la technologie pendant 54 ans depuis sa création. Aujourd'hui, Midea est devenue un conglomérat de science-technologie, se spécialisant dans les domaines suivants : maison intelligente, technologies industrielles, technologies de construction, robotique et automatisation, ainsi qu'innovations numériques. Au cours des cinq dernières années, près de 45 milliards de RMB ont été investis en recherche et développement, avec 35 centres destinés à cet effet et 35 grandes bases de production dans le monde. Nos produits et services profitent à environ 500 millions de consommateurs dans plus de 200 pays et régions.

