Le salon Essen Motor Show ouvrira ses portes du 30 novembre au 8 décembre à la Foire d'Essen

Le plus grand événement européen pour les véhicules sportifs

ESSEN, Allemagne, 22 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Il est placé sous le signe de la passion de l'automobile : du 30 novembre au 8 décembre (en avant-première le 29 novembre), la Foire d'Essen accueille l'Essen Motor Show, le festival de la performance pour tous les passionnés d'automobile. Plus de 300 000 visiteurs sont attendus par près de 500 exposants pour faire le plein de sensations fortes sur tout le salon. Principal événement dédié aux véhicules sportifs en Europe, l'Essen Motor Show s'articule autour des thèmes Voitures de sport, Tuning & lifestyle, Sport automobile et Classic cars. Le divertissement des visiteurs sera également assuré par l'arène de sport automobile et par des shows spéciaux captivants. Cette année se tiendra aussi, pour la toute première fois, une exposition de voitures de course de légende.

Pour les amateurs de voitures sportives de série, l'Essen Motor Show est un événement incontournable. Des constructeurs et équipementiers de renom seront présents dans le hall 3 : outre l'association ADAC, qui est l'instigatrice de ce festival de la performance, le public pourra aller à la rencontre de Mercedes Fan World et de KW, Porsche Carrera Cup Deutschland, Skoda, Volkswagen et ZF, notamment. Pour la première fois, un show spécial intitulé « Power of Motorsport » et réunissant 16 voitures de différentes séries, parmi lesquelles une Ford GT40, sera organisé. On retrouvera aussi à proximité les crazy cars et les design cars, qui se situent au croisement entre œuvre artistique et travail d'innovation, avec notamment une voiture digne de James Bond et une étude électrique inspirée de Léonard de Vinci.

Le tuning à la conquête des clubs et des villes

Des passionnés de tuning viennent à Essen de toute l'Europe pour découvrir les nouvelles tendances. Le salon Essen Motor Show dédie pas moins de cinq halls au thème Tuning & Lifestyle. Les exposants y présentent des jantes et des pneus, des suspensions et des systèmes hi-fi automobiles ou encore des produits d'entretien et des accessoires. Pour quiconque envisage de créer une voiture aux caractéristiques optimisées ou de faire modifier sa voiture par un professionnel, il est possible de rencontrer l'un des nombreux spécialistes du tuning présents dans les halls 5, 6, 7 et 8. Une multitude d'exposants proposent également des vêtements dans l'esprit du tuning : t-shirts, hoodies et casquettes font venir le style tuning jusque dans les clubs et dans la rue.

Pour plus d'informations et tickets : www.essen-motorshow.de

- L'image est distribuée par epa european pressphoto agency ( http://www.epa.eu ) -

- Video: https://www.dpa-video.com/video/56797018/ -

MESSE ESSEN GmbH

Presse-Kontakt I Press Contact

Tom Kraayvanger

Fon + 49.(0)201. 72 44-243

tom.kraayvanger@messe-essen.de

Presse-Assistenz I Press Assistance

Claudia Brügger

Fon + 49.(0)201. 72 44-244

Fax + 49.(0)201. 72 44-249

presse@messe-essen.de

Presse-Fotoservice I Press Photo Service

Rainer Schimm

Fon + 49.(0)201. 72 44-247

rainer.schimm@messe-essen.de

SOURCE Messe Essen GmbH