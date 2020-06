Le festival de shopping d'été AliExpress indique la reprise de consommation générale dans le monde

Les pays d'Europe et d'Asie ont enregistré une croissance exceptionnelle de leurs ventes ce qui indique que les acheteurs sont désireux de dépenser. La Corée du Sud a enregistré la plus forte croissance des ventes, avec 113 % le premier jour, suivie de l'Espagne, de la Russie, de la Pologne, du Brésil et de la France. Le monde entier étant porté à travailler depuis son lieu de domicile le festival du shopping a également enregistré une croissance de plus de 100 % en glissement annuel pour la vente d'appareils électroménagers, de meubles, d'ordinateurs et de dispositifs de télécommunication.

Stimulée par le commerce social et la capacité à faire participer le public avec un contenu de qualité, la diffusion en direct a pris d'assaut le festival pendant la vente d'été. Des clients de 213 pays et régions ont assisté à 1844 séances de retransmission en direct pour acheter les produits de la vente. Plus de 1300 marques, ainsi que 109 influenceuses et influenceurs ont participé aux sessions, couvrant 32 langues. La Russie, l'Espagne, la France, le Brésil et la Pologne ont été les cinq premiers pays qui ont enregistré le plus grand nombre de spectateurs en direct et Xiaomi, Huawei, Umidigi, Calk Official Store et Soocas ont été les cinq premières marques à battre le record des ventes.

« Nous sommes ravis de voir les consommateurs, les marques, ainsi que les influenceuses et influenceuses du monde entier participer à l'effervescence du festival du shopping de la mi-année et créer un contenu passionnant. Les ventes stimulées par la retransmission en direct sont devenues l'une des tendances les plus en vogue dans le commerce électronique, remodelant le secteur de la vente au détail en développant une tendance "see-now, buy-now" qui offre aux consommateurs une satisfaction instantanée », a déclaré Wang Mingqiang, le directeur général d'AliExpress.

Il a ajouté : « Au vu de l'énorme succès du festival dans le monde entier, nous considérons la retransmission en direct comme un phénomène mondial qui peut contribuer à stimuler l'économie. Nous nous efforçons de créer une communauté d'influenceuses et influenceurs, de partager les expériences et les bonnes pratiques afin de porter la tendance dans le monde entier, en considérant l'Europe comme la prochaine comme l'épicentre. »

AliExpress porte la tendance du commerce social dans le monde entier

Pour porter la tendance dans le monde entier, AliExpress a lancé la plateforme AliExpress Connect visant à augmenter le nombre des créateurs de contenu et à aider les entreprises à s'engager et à mieux vendre. En tant que système unique, pour les affectations de marques et le contenu pédagogique, et en tant que plateforme de règlement numérisée qui aide les influenceurs ainsi que les agences à développer facilement leurs activités, AliExpress Connect est conçue pour créer des opportunités pour les marques et les influenceurs et devrait devenir un outil important pour les créateurs de contenu du monde entier.

AliExpress surfe sur les nouvelles tendances suscitées par l'évolution des comportements des consommateurs associée à son réseau de vendeurs

Le festival de shopping d'été est le premier événement de vente à grande échelle d'AliExpress après l'apparition de la pandémie et il arrive à un moment idéal relancer l'activité des commerces des vendeurs dans le monde entier. Les entreprises sont sur le point d'obtenir des résultats de vente encourageants, car les consommateurs s'habituent de plus en plus au commerce en ligne dans le monde entier après le confinement.

En dépit de la pandémie, AliExpress a vu les ventes de produits de remise en forme exploser en France, en Espagne et en Italie pendant le confinement. Une tendance notable qui a été mise en évidence est la réapparition des moyens de transport personnel. Alors que les mesures de confinement s'assouplissent et que les personnes commencent à sortir, les consommateurs s'intéressent à l'achat de leurs propres vélos et scooters électriques au lieu de miser sur les transports publics.

À propos d'AliExpress

Lancée en 2010, AliExpress (www.aliexpress.com) est la plateforme d'e-commerce du groupe Alibaba qui permet aux consommateurs du monde entier d'acheter directement auprès des fabricants et des distributeurs principalement situés en Chine. Les principaux marchés de consommation où AliExpress est populaire sont la Russie, les États-Unis, le Brésil, l'Espagne, la France et la Pologne. AliExpress est une entreprise d'Alibaba Group.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1195794/image_837597_21863781.jpg

Related Links

http://www.aliexpress.com



SOURCE AliExpress