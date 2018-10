Le Festival de théâtre de Wuzhen proposera de nouvelles expériences d'art du spectacle à l'occasion de son Carnaval en plein air

L'Art Birds Union (France), un groupe qui rassemble plus de 100 troupes et artistes indépendants des quatre coins de la planète, s'est produite lors de plusieurs festivals dans le monde. Ils ont été les stars incontestables du Carnaval en plein air lors des précédents festivals de théâtre de Wuzhen, et leurs spectacles ont été regardés et admirés par les nombreux visiteurs et résidents de la ville. Pour cette année, ils ont préparé 103 spectacles captivants pour huit équipes : le Théâtre du Tumulte, le Recycle Band et le Théâtre de Chaillot (France), le Teatro di Incontro (Italie), l'Unintentional Theatre (Canada), Men in Back (Allemagne), le Suitcase Theatre (Suisse) et la troupe de théâtre Wulong (Chine). Ces spectacles seront l'occasion de découvrir un défilé de marionnettes gonflables géantes, des représentations musicales, des défilés sur échasses, des tours d'acrobaties, des sketchs amusants et des spectacles de danse de marionnettes, démontrant aux festivaliers le charme des arts de la rue de tout premier rang.

Cette année seront proposés de nombreux nouveaux spectacles et représentations qui ne figuraient pas dans les festivals précédents, comme VS Carnival, un ensemble de sketchs de vaudeville par le Taiwan Clown Mime Group, la pièce expérimentale New Zhangsan Borrows Boots par la Seven Plays Theatre Company, des peintures sur sable en direct Prequels of Journey to the West par Sanji Sand Art, et Kill Array, intégrant plusieurs éléments comme l'esprit d'un guerrier samurai et le concept d'un monde bidimensionnel sur fond de musique rock avec le Japan Broken Sky Route Band.

En plus de toute une série de spectacles de carnaval, le festival de théâtre de Wuzhen proposera également cette année des spectacles faisant intervenir de nombreuses formes d'art de la scène chinois. La Rikaze Tibetan Drama Troupe, qui s'est produite pour la première fois l'an dernier, occupera le centre de la scène avec son style de spectacle unique qui incarne les coutumes locales du Tibet. Le public pourra également découvrir un spectacle de l'opéra du Sichuan avec le Yibin City Youth Sichuan Opera Ensemble de la province du Sichuan, ainsi qu'un opéra de Qimen Mulian, une troupe de la province de l'Anhui, et le santiao xiangsheng, une forme de comédie chinoise traditionnelle avec le Wuqing Drama Club local de la ville de Tongxiang. Le festival proposera également un spectacle d'ombres Wannan qui est une forme de pièces mettant en scène des marionnettes d'ombre originaires de la province de l'Anhui, ainsi qu'un interlude musical avec le morin khuur, ou violon en tête de cheval, un instrument de musique à cordes qui a été transmis de génération en génération par les membres de la communauté mongole, l'un des groupes ethniques de Chine. Il y aura également une représentation de l'opéra de Jiangxi, parmi les autres genres de théâtre reconnus comme faisant partie intégrante du patrimoine culturel intangible de la Chine.

À propos de Carnaval en plein air

Le Carnaval en plein air du Festival de théâtre de Wuzhen, qui se déroule sur le site pittoresque de Wuzhen Xizha, propose toute une série de spectacles artistiques dans des espaces publics et non à l'intérieur de théâtres traditionnels. Le Carnaval en plein air se distingue du théâtre habituel, car il transforme l'intégralité du site en une scène offrant aux artistes un espace public de représentation avec quelques-unes des maisons en bois traditionnelles de Wuzhen, ses ponts en pierre, ses rues et même l'un de ses bateaux à godille. Les spectacles de théâtre ont lieu dans un environnement qui allie nature et culture locales. Le Carnaval en plein air propose plusieurs formes d'art du spectacle, comme du théâtre de rue du monde entier, de l'art du spectacle contemporain, des spectacles musicaux mixtes ainsi que du folklore et de l'acrobatie de Chine, dans le but d'offrir aux amateurs de théâtre une expérience plus immersive.

