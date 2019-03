Le Festival du mariage sur une île de Galleria a réuni plusieurs célébrités internationales et marques de luxe haut de gamme

Il s'agit certainement de la première fois qu'un événement haut de gamme sur le mariage collabore avec un festival international de musique. Grâce à la participation de nombreuses célébrités et de marques mondiales de mode haut de gamme lors de son événement international de mode à grande échelle, Galleria s'inscrit à la tête des tendances de la mode. Célèbre auprès des jeunes consommateurs, des célébrités et des stars pour son sens aigu de la mode, Galleria est reconnue auprès des futurs mariés en Chine et constitue le premier choix des jeunes mariés. En outre, la marque suscite un vif intérêt auprès des icônes de la mode, et fait se réunir un grand nombre de célébrités du Web, qui font la queue pour faire appel à la marque mondiale du mariage Galleria. Galleria est devenue une marque célèbre pour de nombreuses célébrités du Web, qui se prennent en photo pour montrer à leurs abonnés les scènes internationales.