Le « Festival international du film d'animation du nouvel aéroport de Chitose 2018 » est programmé du 2 novembre (vendredi) au 5 novembre (lundi)

SAPPORO, Japon, 30 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Le « Festival international du film d'animation du nouvel aéroport de Chitose 2018 » va avoir lieu du 2 novembre (vendredi) au 5 novembre (lundi). Le festival, qui se tient dans un bâtiment du terminal de l'aéroport, marque son cinquième anniversaire. Il s'agit d'un festival international faisant la promotion des échanges entre artistes nationaux et internationaux et les enthousiastes du domaine de l'animation, véritable culture à l'échelle du monde entier, et il sera mis en place essentiellement dans une salle de cinéma au 4e étage du terminal domestique.

(Logo : https://kyodonewsprwire.jp/img/201810299695-O3-4VDuNmBc)

(Image : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102801/201810299695/_prw_PI1lg_9LGiWck2.jpg)

Les programmes des compétitions constituent le pilier de ce festival. Dans la compétition des courts-métrages, 76 films ont été sélectionnés parmi 2 043 œuvres soumises par 86 pays et régions autour de monde, tandis que 5 films étaient projetés dans la compétition de longs-métrages laquelle est nouvellement instaurée cette année.

(Photo : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102801/201810299695/_prw_PI2lg_4r24Nyjw.jpg)

Le festival propose par ailleurs des programmes spéciaux. Le long-métrage « Liz et l'oiseau bleu », réalisé par l'équipe du film « Une voix silencieuse » sera projeté avec un matériel audio puissant utilisé à l'origine pour des performances musicales en direct. Le directeur Naoko Yamada visitera le festival pour un accueil sur la scène. La région de Hokkaido accueillera également « Homecomings & Naoya Sanuki », orchestre basé à Kyoto et qui présentera pour la première fois « Les nouveaux voisins », événement de collaboration entre musique et cinéma. La projection de « L'île des chiens » sera accompagnée par une performance acoustique en direct de Homecomings. En outre, le festival proposera une diversité d'autres programmes, dont la projection en Bakuon (son explosif) de « 5 centimètres par seconde » de Makoto Shinkai, et la projection spéciale gratuite de « L'île du camp d'été » qui passera l'année prochaine sur Cartoon Network.

YouTube : https://youtu.be/AghD1Z_zwmY

De plus, au 2e étage du Center Plaza du terminal des vols intérieurs, des événements auront lieu, pour lesquels l'admission est gratuite, comme des expériences « après-enregistrement » de voix hors-champ et des ateliers d'animation. Veuillez consulter le site web officiel du festival (http://airport-anifes.jp/en/) pour les détails.