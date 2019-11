Le Festival international du film de Tokyo dévoile une liste très diverse de lauréats, parmi lesquels Reza Jamali, le réalisateur iranien du film « Old Men Never Die »

TOKYO, 20 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le 5 novembre dernier, au cours de la 32e cérémonie de remise de prix du Festival international du film de Tokyo (Tokyo International Film Festival - TIFF), la Japan Foundation Asia Center a remis le prix Spirit of Asia au réalisateur Reza Jamali, pour son film « Old Men Never Die ». Le prix est décerné à un réalisateur prometteur dans la section Avenir asiatique du TIFF, choisi pour ses chances de succès international au-delà des frontières culturelles et nationales. Jamali a déclaré : « Je suis heureux d'avoir reçu cette récompense. Je viens de finir le tournage de mon deuxième film et cette opportunité merveilleuse qui m'est offerte d'être reconnu ainsi m'a donné confiance en mon propre style pour aller de l'avant dans le futur. »

Le prix du Meilleur film des espoirs du cinéma asiatique a été attribué à « Summer Knight », du réalisateur You Xing, le prix du Meilleur scénario à Shin Adachi pour son film « A Beloved Wife » et celui de la Meilleure contribution artistique au film chinois de Wang Rui « Chaogtu with Sarula ». Le prix du Meilleur acteur est revenu à Navid Mohammadzadeh pour « Just 6.5 » et le prix de la Meilleure actrice à Nadia Tereszkiewicz pour « Only the Animals ». Le prix du Meilleur réalisateur a été remis à Saeed Roustaee pour « Just 6.5 », le prix spécial du jury est revenu à « Atlantis » et le prix le plus prestigieux du festival, le Tokyo Grand Prix, a été décerné au réalisateur danois Frelle Petersen pour son film « Uncle ».

- La Japan Foundation Asia Center présente CROSSCUT ASIA #06 : Fantastic Southeast Asia (La fantastique Asie du Sud-Est)

La Japan Foundation Asia Center et le TIFF en sont à leur sixième année de collaboration. Ce projet a pour but d'approfondir la compréhension mutuelle au sein de l'Asie en présentant des films asiatiques au Japon et en faisant connaître les talents asiatiques au monde entier par l'intermédiaire du TIFF.

La série CROSSCUT ASIA de la Japan Foundation Asia Center sert de vitrine aux films asiatiques axés sur des pays, des réalisateurs ou des thèmes particuliers. Cette année, CROSSCUT ASIA a présenté des films allant du thriller à l'horreur romantique, qui reflètent des caractéristiques régionales, comme le tout premier thriller de science-fiction « The Halt » du réalisateur de renommée internationale Lav Diaz.

- Symposium : Des réalisatrices évoquent le film d'horreur en Asie du Sud-Est

Le 29 octobre, trois des plus grandes réalisatrices asiatiques, Antoinette Jadaone (« Six Degrees of Separation from Lilia Cuntapay »), Mattie Do (« The Long Walk ») et Sigrid Andrea P. Bernardo (« Untrue »), sont montées sur scène pour une discussion intitulée « The Discreet Charm of Girl's Horror Talk », abordant le thème des films d'horreur en Asie du Sud-Est ; leurs œuvres ont toutes été projetées au cours de CROSSCUT ASIA #06. Do a dit : « Le sujet semble dominé par les hommes, mais les gens qui font du cinéma de genre s'entraident, sortent pour vous, sont là pour vous. L'art dramatique a besoin d'une perspective féminine et, même si elle est mal accueillie, les femmes devraient y trouver du soutien. »

La 32e édition du TIFF s'est déroulée du 28 octobre au 5 novembre 2019.

