Le festival Riyadh Season est sur le point de transformer la capitale saoudienne en centre de divertissement du Moyen-Orient avec plus de 100 événements et experiences

Le festival Riyadh Season s'appuie sur l'objectif Saudi Vision 2030 de faire du secteur du divertissement un élément majeur de l'économie nationale. Il propose aux habitants, résidents et visiteurs des occasions sans précédent de profiter de divertissements et d'animations de classe mondiale dans 12 zones thématiques réparties dans toute la ville.

Sous la supervision et la direction de Son Excellence Turki bin Abdulmohsen Al-Sheikh, président de l'Autorité générale pour le divertissement (GEA pour General Entertainment Authority, en anglais) et président du festival, Riyadh Season devrait accueillir plus de 5 millions de visiteurs dans la capitale saoudienne, ce qui favorisera le tourisme et renforcera davantage le statut du royaume en tant que destination attrayante pour les voyageurs du monde entier. Avec plus de 40 000 chambres d'hôtel déjà réservées dans toute la ville, le royaume a été plus accessible que jamais avec le lancement récent de visas de tourisme pour les citoyens de 51 pays, ce qui a suscité l'intérêt et l'affluence des visiteurs.

« Le festival Riyadh Season n'est pas simplement un événement, c'est une initiative à grand succès visant à présenter fidèlement Riyad et l'Arabie saoudite au monde entier et à mettre en lumière son riche patrimoine, sa culture et sa diversité. C'est un mouvement qui aura un impact inimaginable sur la définition de l'histoire du pays et la détermination de son avenir. L'hospitalité, les traditions, le talent et les opportunités dans le royaume sont incomparables, et nous sommes ravis de présenter tout cela au monde entier. Le festival n'est pas uniquement un assortiment d'événements et d'activités, mais plutôt une intention et des efforts qui vont bien au-delà : il s'agit de créer des expériences mémorables qui laisseront un souvenir affectueux. Nous sommes impatients d'accueillir tout le monde à bras ouverts et de donner à l'Arabie saoudite une place en tant que destination de divertissement de premier plan », a déclaré l'ingénieur Faisal Bafarat, PDG de la GEA et responsable du festival Riyadh Season.

« L'organisation de concerts avec de grands artistes internationaux tels que BTS souligne la portée de nos ambitions, tandis que la présence de plusieurs superstars saoudiennes et de talents locaux met en valeur le meilleur de la culture locale sur la scène mondiale. Tant les visiteurs que les résidents peuvent désormais découvrir Riyad et l'Arabie saoudite, de manière unique et innovante », a ajouté Faisal Bafarat.

L'Arabie saoudite compte plus de 33 millions d'habitants, dont 9 millions pour la seule capitale et les provinces voisines. Alors que le secteur du divertissement du royaume continue à se développer, la demande ne cesse de croître pour des événements de haute qualité qui répondent aux préférences changeantes de ses citoyens, en particulier des jeunes. Ce regain d'intérêt se reflète dans la rapidité sans précédent avec laquelle les fans de musique ont acheté des billets pour des prestations d'artistes locaux, régionaux et internationaux.

Plus de 60 % des billets pour le concert de BTS au stade international du Roi-Fahd, d'une capacité de 67 000 spectateurs, ont été vendus en quelques heures à peine, les fans venant des quatre coins du monde pour voir et écouter les vedettes de la K-pop. En attendant, les places pour les concerts du week-end d'ouverture de la chanteuse égyptienne Tamer Hosny et de la star libanaise Nancy Ajram se sont vendues en moins de six heures. Des événements comme des soirées poétiques attirent également un large public, soulignant une approche réfléchie de la programmation qui garantit que la myriade d'offres du festival Riyadh Season a un attrait universel, prenant en compte les diverses préférences de divertissement des différents groupes d'âge et socio-économiques de la région.

Faisal Bafarat de continuer : « C'était très important pour nous de créer un programme d'événements véritablement inclusif en nous adressant à toutes les générations, tous les intérêts et tous les budgets. Chacune des 12 zones a été soigneusement conçue pour proposer des options de divertissement tout au long de la journée, créant des expériences mémorables qui encouragent les visiteurs à revenir. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à présent et nous restons attachés au développement d'un écosystème de divertissement durable et prospère, qui permettra au royaume de devenir un pôle mondial du divertissement, conformément aux ambitions de Vision 2030. »

Le premier programme du festival Riyadh Season génèrera directement plus de 46 000 possibilités d'emplois, notamment du travail à temps plein, saisonnier et bénévole. La GEA dispose d'un département spécialisé chargé de développer les carrières dans le secteur du divertissement pour les ressortissants saoudiens, ainsi que d'un programme de contenu local qui fournit une assistance complète par le biais de bourses, de stages et d'un centre de formation en ligne.

Le festival Riyadh Season offre de nombreuses opportunités intéressantes pour les entreprises saoudiennes. Plus de 100 petites entreprises locales devraient bénéficier de leur participation à l'exposition Ana Arabiah, ce qui représente la moitié du nombre total de fournisseurs. En attendant, 80 nouvelles sociétés saoudiennes dotées de capacités commerciales et de budgets supérieurs à 1 million SAR y participent, offrant des opportunités de croissance allant au-delà des offres de services et du développement de stratégies. Les entreprises internationales et régionales travaillant pendant le festival devraient également contribuer au développement des talents autochtones, renforçant ainsi davantage le contenu local. En outre, les préparatifs du festival Riyadh Season ont contribué à dynamiser le secteur immobilier local et ont entraîné une augmentation générale de l'activité économique dans la capitale et les régions environnantes.

Le plus grand événement jamais organisé en Arabie saoudite a déjà recueilli plus de 400 millions SAR de parrainages, soit plus que tout autre événement sportif ou de divertissement de l'histoire du royaume. Ce chiffre devrait dépasser le milliard de SAR au cours du méga-événement s'étendant sur 66 jours, soulignant l'impact économique énorme du festival Riyadh Season. Des travaux sont également en cours pour étendre certains éléments des activités et des programmes du festival Riyadh Season jusqu'au premier trimestre 2020, consolidant davantage le développement des infrastructures connexes en cours dans toute la ville.

L'infrastructure élargie et améliorée comprend la réfection des routes et la construction d'une ligne de métro ultramoderne afin d'améliorer encore la qualité de la desserte des visiteurs. Celles-ci sont complétées par des installations à la pointe de la technologie, comme le Riyadh International Convention & Exhibition Centre, récemment ouvert, qui est trois fois plus grand que le précédent plus grand espace dédié aux événements de Riyad et constitue un lieu de classe mondiale pour les expositions de prestige et les événements de divertissement de toutes sortes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1019298/Riyadh_Season_Fireworks.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1019299/Riyadh_Season_People.jpg

SOURCE Riyadh Season