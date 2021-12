Le FHC 2021 s'est déroulé en toute sécurité et avec succès

SHANGHAI, 1er décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le salon agroalimentaire phare FHC Shanghai Global Food Trade Show 2021, organisé par Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co. Ltd, s'est déroulé du 9 au 11 novembre dernier. Ces trois jours riches en activités ont impressionné les visiteurs et les exposants, même en pleine pandémie.

C'est une année compliquée pour les salons physiques, mais le FHC a tout de même accueilli 87 025 visiteurs sur site qui ont parcouru les 200 000 m2 de la zone d'exposition. Les 2 829 exposants ont pu nouer des contacts et saisir le potentiel commercial au cours de ces trois journées animées.

Afin de mettre en œuvre les politiques de prévention et de contrôle du COVID-19 au niveau national et à Shanghai, et de garantir une participation optimale et sûre des exposants et des visiteurs de tous horizons, le FHC a rigoureusement appliqué toutes les exigences de prévention dans le contexte de la situation pandémique normalisée.

Les visiteurs, les acheteurs, les influenceurs et les médias portaient des masques et devaient se munir du résultat négatif du test d'acide nucléique Covid-19 pour passer la sécurité un à un. Toutes les mesures de prévention ont été mises en œuvre pour que le FHC soit exempt de toute infection, de tout incident et de tout cas.

Les exposants étrangers ont collaboré avec leurs partenaires locaux pour présenter leurs produits sur le site du FHC. Il y avait 15 pavillons internationaux et régionaux de Belgique, du Danemark, de France, d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie, d'Autriche, du Canada, des États-Unis, du Japon, de Corée du Sud, de Malaisie, d'Afrique du Sud, du Brésil et de Taïwan, qui exposaient au public des produits alimentaires, des boissons, des produits carnés, des produits laitiers, de la bière, de l'huile d'olive, des condiments et d'autres produits, offrant ainsi de riches ressources d'approvisionnement en produits étrangers et de coopération commerciale aux entreprises de restauration chinoises, aux distributeurs et aux agents de produits alimentaires importés.

La raison qui pousse les visiteurs à participer au FHC réside probablement dans les divers événements et concours. Plus de 60 cafés raffinés se sont réunis au FHC International Coffee and Food Festival, afin que les amateurs de café puissent déguster une multitude de cafés du monde entier. Pendant ce temps, le FHC International Chocolate Art Festival et Happy Cheese Day ont également permis aux visiteurs de profiter d'une incroyable dégustation de chocolat et de fromage. D'autres événements et forums ont également été incontournables pour le FHC 2021.

Le FHC 2022 sera un nouvel évènement pour les industries de l'hôtellerie, de l'alimentation et des boissons. Rendez-vous du 8 au 10 novembre 2022 !

