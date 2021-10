Le FII Institute s'associe à des entités internationales pour célébrer son 5e anniversaire

Le 5e anniversaire du FII se déroulera sous le thème « Investir dans l'humanité ». Les discussions tourneront autour des investissements qui créeront le plus de bénéfices pour l'humanité, tandis que de multiples secteurs assistent à une renaissance dans cette ère post-COVID. La plateforme rassemble des dirigeants, des experts, des innovateurs et des médias du monde entier au sein d'un forum international afin d'explorer des solutions pionnières répondant aux défis de la société et propulser les actions vers leur réalisation. La conférence de trois jours comprendra des sommets interactifs sur l'investissement dans l'éducation, l'investissement dans le « métavers » et l'investissement dans l'environnement, le social et la gouvernance (ESG).

Richard Attias, PDG du FII Institute, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir tous ces partenaires au sein du FII Institute. Chaque partenaire apporte une expertise, des stratégies et un leadership intellectuel uniques, essentiels pour soutenir notre mission qui vise à avoir un impact positif sur l'humanité.

Au FII, nous croyons en l'inclusivité comme condition préalable à une collaboration transfrontalière efficace pour aider à résoudre certains des problèmes les plus urgents auxquels l'humanité est confrontée. Nos partenaires sont des entreprises et des organisations de premier plan des secteurs public et privé et ont tous exprimé leur empressement à se joindre à nous pour relever les défis et aider à servir l'humanité. »

Partenaire fondateur

Fonds d'investissement public, Arabie saoudite (PIF)

Partenaire Vision

Ministère de l'Investissement, Arabie saoudite (MISA)

Partenaires stratégiques

BNY Mellon, une société d'investissement mondiale

HSBC, l'une des plus grandes organisations de services bancaires et financiers

Ma'aden, la plus grande société minière d'Arabie Saoudite

NEOM, une région située au nord-ouest de l'Arabie saoudite, au bord de la mer Rouge, en train de devenir un véritable laboratoire vivant, un lieu où l'esprit d'entreprise tracera la voie de ce nouvel avenir

Reliance Industries, un conglomérat multinational

Commission royale pour AlUla, la commission chargée de préserver et de développer le site archéologique d'AlUla, vieux de 2 000 ans, dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite

SABIC, un leader mondial des produits chimiques

Saudi Aramco, une entreprise publique de pétrole et de gaz naturel, et l'une des plus grandes entreprises du monde en termes de chiffre d'affaires

La Banque nationale saoudienne (SNB), l'une des plus grandes banques du Royaume

SoftBank Vision Fund, l'un des plus grands fonds d'investissement au monde axé sur la technologie

Saudi Telecom Company (STC), le principal fournisseur saoudien de services de télécommunications et de technologie The Red Sea Development Company, le promoteur du projet de tourisme régénératif le plus ambitieux au monde, The Red Sea Project (TRSP)

Partenaires du sommet

Ministère du tourisme, Arabie saoudite

Sanabil Investments, une société d'investissement financier spécialisée dans les investissements privés internationaux

À propos du FII Institute

Le FII Institute est une fondation mondiale à but non lucratif dotée d'une branche d'investissement et d'un seul programme : « Impact on Humanity » (Impact sur l'humanité). Attachés aux principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), nous encourageons les esprits les plus brillants et transformons les idées en solutions concrètes dans cinq domaines d'intervention : intelligence artificielle et robotique, éducation, santé et développement durable.

Nous sommes au bon endroit et au bon moment : lorsque les décideurs, les investisseurs et une génération de jeunes engagés se rassemblent pour exprimer leurs aspirations, se motiver et se préparer au changement. Nous exploitons cette énergie en trois piliers, « THINK, XCHANGE, ACT » (Penser, échanger, agir), et nous investissons dans les innovations qui font une différence dans la vie à l'échelle mondiale.

