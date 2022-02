Le fil cellulosique HeiQ AeoniQ, climatiquement positif, soutenu par HUGO BOSS et The LYCRA Company

Dans le cadre de sa stratégie de croissance « CLAIM 5 », HUGO BOSS (MDAX: BOSS), l'une des entreprises leaders sur le marché mondial de l'habillement haut de gamme, a réalisé son premier investissement lié au développement durable pour une participation de 5 millions USD dans HeiQ AeoniQ LLC, une filiale en propriété exclusive de HeiQ Plc (LSE: HEIQ), cotée à Londres. HUGO BOSS est la première entreprise à avoir rejoint la course à l'adoption de HeiQ AeoniQ et ayant garanti sa participation au capital de HeiQ AeoniQ. L'investissement est complété par un accord supplémentaire de 4 millions USD, sous réserve de la réalisation des objectifs convenus. Le partenariat stratégique aidera HUGO BOSS à atteindre ses objectifs ambitieux en matière de développement durable, notamment l'objectif de neutralité climatique dans son propre domaine de responsabilité d'ici 2030 et dans toute la chaîne de valeur d'ici 2045. De plus, l'entreprise met un accent particulier sur l'établissement d'un modèle d'affaires circulaire de bout en bout. L'investissement s'inscrit donc parfaitement dans l'objectif de HUGO BOSS d'augmenter fortement la proportion de matériaux plus durables au cours des prochaines années. À moyen et long terme, HUGO BOSS se concentre sur la possibilité de compléter et de remplacer matériellement les fibres de polyester et de nylon actuellement utilisées par les fibres cellulosiques HeiQ AeoniQ.

« Notre partenariat avec HeiQ sur HeiQ AeoniQ représente une nouvelle étape importante dans notre parcours pour devenir la première plateforme mondiale de mode haut de gamme axée sur la technologie. Conformément à notre déclaration de mission ambitieuse « We Love Fashion, We Change Fashion » (Nous aimons la mode, nous changeons la mode), cette collaboration révolutionnaire avec HeiQ nous permet de promouvoir davantage l'innovation et la durabilité dans l'ensemble des offres de nos marques, ce qui génère un impact mesurable pour l'environnement et la société », a déclaré Daniel Grieder, PDG de HUGO BOSS.

Avant la participation au capital de HUGO BOSS, The LYCRA Company a accepté d'être le distributeur exclusif du fil HeiQ AeoniQ, moyennant une redevance technologique et en s'engageant à mettre à profit sa connaissance approfondies du textile et son accès aux canaux de distribution du marché pour préparer cette nouvelle technologie à une large utilisation dans les applications dédiées à l'habillement.

« Le développement durable continue d'être au cœur de la stratégie de The LYCRA Company, car nous nous efforçons de fournir des technologies à valeur ajoutée pour aider nos clients à créer et à développer des offres de tissus et de vêtements exceptionnelles tout en réduisant l'empreinte environnementale, sans sacrifier le confort ni la performance », a déclaré Julien Born, PDG de The LYCRA Company. « Grâce à notre étroite collaboration avec HeiQ, nous travaillons ensemble pour accélérer la commercialisation du fil HeiQ AeoniQ et nous sommes ravis de l'impact que cette innovation révolutionnaire aura sur l'industrie de l'habillement. »

« Les engagements financiers d'entreprises aussi prestigieuses que HUGO BOSS et The LYCRA Company sont de solides appuis au potentiel révolutionnaire de HeiQ AeoniQ. Cela démontre également notre capacité à commercialiser notre propriété intellectuelle qu'est HeiQ AeoniQ, désormais évaluée à 200 millions USD. Le fil HeiQ AeoniQ est une alternative polyvalente au polyester et au nylon, et ses qualités positives pour le climat créent une opportunité de marché intéressante pour HeiQ. Les marques et les détaillants du secteur de la mode subissent en effet une pression croissante pour contribuer à la décarbonisation de leurs produits et réduire leur empreinte environnementale », a déclaré Carlo Centonze, cofondateur et PDG du groupe HeiQ.

L'utilisation principale des bénéfices engendrés consisterait à accroître et à commercialiser cette technologie perturbatrice. Dans ce contexte, HeiQ AeoniQ LLC construira sa première giga-usine commerciale en Europe centrale d'ici la fin de 2024 et développe actuellement son usine de commercialisation pilote pour la production de fibres, prévue au deuxième trimestre 2022.

Fil cellulosique HeiQ AeoniQ constitué de matières premières positives pour le climat

HeiQ AeoniQ (Aeon: striving for eternal circularity), un fil de filament cellulosique continu capable de rivaliser avec les fibres de polyester et de nylon, constitue une technologie d'habillement exclusive révolutionnaire, innovante et évolutive, qui permettra la fabrication d'un fil cellulosique durable conçu pour la circularité et le recyclage en boucle fermée qui pourrait finalement remplacer les fibres à base d'huile.

Les fils HeiQ AeoniQ sont fabriqués à partir de biopolymères cellulosiques qui, pendant la croissance, lient le carbone de l'atmosphère. Le fil HeiQ AeoniQ est conçu pour remplacer les fils de filaments à base d'huile existants, tels que le polyester et le nylon persistants dans l'environnement, qui représentent plus de 60 % de la production textile annuelle mondiale de 111 millions de tonnes métriques. Le marché mondial des fibres de polyester et de nylon est estimé à 135 milliards USD, avec un TCAC de > 3,5 % au cours de la prochaine décennie (Statista). Pour chaque tonne de polyester et de nylon substituée par HeiQ AeoniQ, il est possible de réduire jusqu'à cinq tonnes de CO2.

Par rapport au polyester, au nylon, au coton et aux produits cellulosiques régénérés traditionnels, la production de fils HeiQ AeoniQ peut transformer l'impact environnemental de la production de fibres, car elle est conçue pour être circulaire, utilise 100 % d'énergie renouvelable pour la fabrication, dispose d'un recyclage en boucle fermée de plus de 99,5 % des facteurs de production, n'utilise aucun produit chimique toxique et ne puise pas dans les terres arables, les pesticides ni les engrais pour sa matière première.

À propos de HeiQ

Fondée en 2005 en tant que spin-off de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH) et cotée sur le marché principal de la Bourse de Londres (LSE: HEIQ), HeiQ est un innovateur de rupture doté d'un solide portefeuille de PI. Leader dans l'innovation des textiles et des matériaux, HeiQ a créé certaines des technologies les plus efficaces, durables et performantes sur le marché aujourd'hui. HeiQ a pour objectif d'améliorer la vie de milliards de personnes grâce à l'innovation des textiles et des matériaux. Combinant trois domaines d'expertise, la recherche scientifique, la production de matériaux spéciaux et la marque de produits de consommation, HeiQ est le partenaire d'innovation idéal pour créer des produits durables qui se différencient et capturer la valeur ajoutée au point de vente. Avec ses 14 bureaux, 7 sites de fabrication et 7 pôles de R&D, HeiQ emploie aujourd'hui 240 professionnels. La société dispose d'une capacité totale de 45 000 tonnes de produits chimiques spéciaux par an et fournit plus de 1 000 clients industriels dans plus de 60 pays. Aujourd'hui, les biens de consommation et les dispositifs médicaux HeiQ sont disponibles dans 56 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.heiq.com

