Le film de protection PURE ZONE® est actif à 97% contre le SARS-CoV-2*, souche responsable de la Covid-19*

97% de charge virale sur le SARS-CoV-2*

de charge virale sur le SARS-CoV-2* 99,8% de charge virale sur le HCov-229E*

de charge virale sur le HCov-229E* 99,9% de réduction bactérienne sur les souches les plus communes**

Caroline MATEU, Présidente du Conseil d'Administration, et Clément MATEU, Directeur Général du Groupe HEXIS, accueillent avec enthousiasme ces très bons résultats :

« Alors que la crise sanitaire sévit toujours de manière virulente dans le monde entier, le Groupe HEXIS se félicite de pouvoir contribuer à sa hauteur en proposant un produit capable d'apporter une réponse efficace pour aider à lutter contre la pandémie. »

UNE PRODUCTION INDUSTRIELLE MADE IN FRANCE

Le film de protection antimicrobien PURE ZONE® est fabriqué en France par l'entreprise HEXIS, spécialisée dans la fabrication de films auto-adhésifs PVC, PU et latex coulés haut de gamme.

L'ensemble de la production de films HEXIS est garantie Made in France.

L'entreprise fabrique ses bobines dans ses deux usines dans le sud de la France.

Elle garantit ainsi à ses clients une production stable et assume un positionnement premium.

LE FILM PURE ZONE® PROTÈGE LES SURFACES 24H/24 ET 7J/7

La technologie PURE ZONE® déposée en 2013 et élaborée par le laboratoire R&D HEXIS, pionnier dans l'élaboration de film antimicrobien, assure une protection préventive continue 24h/24 contre les bactéries et les coronavirus*.

Fiable et d'utilité publique, le film PURE ZONE® est la réponse parfaite pour protéger les lieux et surfaces en contact direct avec l'humain, sans danger pour la peau : bornes et écrans tactiles, poignées, rampes d'accès, banques d'accueil, transports en commun, établissements médicaux, établissements d'hôtellerie restauration, grande distribution, écoles, etc.

UNE TECHNOLOGIE À BASE D'IONS D'ARGENT

La technologie innovante PURE ZONE® contient des ions d'argent encapsulés dans une matrice de verre et répartis uniformément dans le film.

Au contact de l'humidité, ces ions d'argent réactifs sont activés depuis la couche superficielle et vont rapidement bloquer et inhiber les microbes, limitant ainsi leur prolifération entre deux protocoles de nettoyage et de désinfection.

* HCoV-229E, SARS-CoV-2 Colcov (selon la norme ISO 21702)

** Staphylocoque doré, Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM), Salmonelle, Listeria, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa

