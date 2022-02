Le financement de série A de 16 millions de dollars de SeMI Technologies met en évidence une nouvelle vague de technologies de base de données fondées sur l'IA

AMSTERDAM, 22 février 2022 /PRNewswire/ -- SeMI Technologies, développeur de la base de données de recherche vectorielle open source Weaviate , a clôturé un financement de série A de 16 millions de dollars codirigé par New Enterprise Associates (NEA) et Cortical Ventures. Cet investissement fait suite à un financement de démarrage de 1,6 million de dollars, mené en août 2020. Ce financement, qui n'avait pas encore été annoncé, a été dirigé par Zetta Venture Partners avec la participation d'ING Ventures.

La nouvelle injection de capital reconnaît la valeur de la position de leader de SeMI Technologies dans les bases de données vectorielles, un nouveau type de base de données ouvrant une nouvelle ère de technologies de base de données fondées sur l'IA. Les bases de données précédentes stockaient simplement des données brutes ; Weaviate stocke des données qui sont traitées par des modèles d'apprentissage automatique, ce qui permet aux utilisateurs de mieux indexer et rechercher leurs données. L'investissement permettra à SeMI Technologies de développer son équipe, sa communauté d'utilisateurs et sa liste de partenaires, d'augmenter le nombre de cas d'utilisation, et de créer et peaufiner ses modèles et modules d'apprentissage machine.

À l'origine, SeMI Technologies est issue d'ING Labs. Les fondateurs, le PDG, Bob Van Luijt, le directeur de la technologie, Etienne Dilocker, et le directeur de l'exploitation, Micha Verhagen, ont décidé de démocratiser les capacités de recherche qui, jusqu'à présent, étaient la « chasse gardée » d'une poignée de grandes entreprises technologiques. La base de données de recherche vectorielle Weaviate est open source et SeMI Technologies donne aux clients la possibilité de l'exécuter sur leur infrastructure (leur permettant de garder le contrôle de leurs données, en toute sécurité derrière leurs propres pare-feu) ou comme une offre SaaS accessible en un clic.

« Nous représentons une troisième vague dans la technologie des bases de données, a indiqué M. van Luijt. La dominance SQL d'Oracle a été suivie par des bases de données NoSQL open-source mises au point par des entreprises comme MongoDB. Weaviate donne à toute entreprise la possibilité de bénéficier de bases de données construites avec, au cœur de leur conception, des capacités d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond à leur base. Les premiers cas d'utilisation ont été des cas de langage naturel, mais nous explorons également des images, des vidéos, des fichiers audio et même des cas ésotériques tels que des intégrations de de graphes ou de gènes. »

SeMI Technologies offre des produits et des services autour de sa solution open-source Weaviate. Cela comprend les services gérés, un contrat de licence de service et le support technique. Weaviate a déjà été téléchargé plus de 700 000 fois (un nombre qui augmente d'environ 30 % par mois). Des centaines d'utilisateurs ont appliqué Weaviate dans plus de 100 cas d'utilisation différents dans les industries de la technologie, de la finance, des médias, de la cybersécurité, des soins de santé, ainsi que dans de nombreuses autres industries.

« Nous surveillons de près les progrès en matière d'apprentissage machine et d'intelligence artificielle, et nous attendons que la bonne équipe et le bon produit réinventent notre façon de travailler avec les données », a déclaré Tony Florence, associé directeur général, en charge du département dédié aux technologies chez NEA. « La base de données vectorielle Weaviate permet aux utilisateurs d'interagir avec des données non structurées en tant que vecteurs, à travers le texte, l'audio et les images, ce qui déverrouille des cas d'utilisation incroyablement puissants. Nous sommes ravis de nous associer à M. Van Luijt et à l'équipe de SeMi Technologies pour démocratiser l'accès aux nouvelles applications de données – de la recherche sémantique neuronale aux systèmes de recommandation vectoriels, et plus encore. »

« Cet investissement nous permettra de faire de Weaviate la norme de facto dans la recherche vectorielle open-source, a déclaré M. Van Luijt de SeMI Technologies. « En prime, NEA et Cortical Ventures apportent les connaissances et l'expérience précieuses des entreprises OSS de haute technologie qui catalyseront notre croissance et le développement de nos produits ».

« Au cours de la prochaine décennie, les applications axées sur l'IA transformeront chaque industrie et tous les aspects de nos vies, créant des milliards de dollars de valeur marchande », a déclaré Igor Taber, associé général chez Cortical Ventures. « Weaviate a le potentiel d'être une technologie de base de données qui alimente ces applications. Nous sommes ravis de travailler avec Bob Van Luijt et toute l'équipe de SeMI Technologies pour bâtir l'entreprise phare du secteur. »

Les restrictions liées à la pandémie s'atténuant enfin, M. van Luijt et l'équipe de SeMI Technologies sont heureux d'avoir plus d'occasions de rencontrer et de faire croître la communauté open source autour du projet Weaviate. Pour en savoir plus, consultez le site suivant : www.semi.technology

À propos de SeMI Technologies

SeMI Technologies construit l'infrastructure logicielle de base pour les applications d'IA. Le moteur de recherche vectoriel Weaviate est leur fleuron open-source. SeMI Technologies a été fondée en 2019 par Bob van Luijt, Micha Verhagen et Etienne Dilocker. Son siège est à Amsterdam, aux Pays-Bas. www.semi.technology – www.weaviate.io

À propos de NEA

New Enterprise Associates, Inc. (NEA) est une société mondiale de capital-risque qui aide les entrepreneurs à bâtir des entreprises transformationnelles en plusieurs étapes, ainsi que dans différents secteurs et régions. Avec près de 24 milliards de dollars de capitaux engagés cumulatifs depuis sa fondation en 1977, NEA investit dans des entreprises de technologie et de soins de santé à toutes les étapes du cycle de vie d'une entreprise, depuis l'étape de démarrage jusqu'à l'introduction en bourse. Les antécédents d'investissement de la société comprennent plus de 260 introductions en bourse de sociétés de portefeuille et plus de 430 fusions et acquisitions. www.nea.com

À propos de Cortical Ventures

Cortical Ventures est une société de capital-risque qui aide les entrepreneurs à bâtir la prochaine génération d'entreprises utilisant l'IA. La société a été créée par le fondateur de DataRobot, Jeremy Achin, et par Igor Taber, qui était auparavant à la tête du développement d'entreprise chez DataRobot, et a été l'un des premiers investisseurs dans la société alors qu'il était chez Intel Capital. Cortical Ventures a été créée afin d'inventer, d'incuber et d'investir dans les entreprises menant la révolution de l'IA. La société est soutenue par des sociétés de capital-risque et des partenaires de premier plan, des sommités de l'IA et des fondateurs et exploitants majeurs de l'industrie. www.cortical.vc

SOURCE SeMi Technologies