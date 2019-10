Le financier Robert Szustkowski apportera son soutien à R-Six Team dans la course Dakar 2020

R-Six Team est un phénomène unique dans le monde du sport polonais et global. Formée et soutenue par Robert Szustkowski, l'équipe participe à des courses tout terrain et à des régates de voiliers multicoque depuis de nombreuses années.

Le célèbre coureur polonais Jarek Kazberuk est l'arme secrète de l'équipe. Kazberuk est une légende : voyageur, pilote de rallye, navigateur expérimenté, marin et... compagnon de longue date de Robert Szustkowski. Les autres personnalités importantes sont Robert Jan Szustkowski, le fils de Robert, qui s'est classé troisième dans la catégorie T2 de la Coupe du monde FIA avec Kazberuk en 2016, et Albert Gryszczuk, ingénieur et mécanicien chargé de la construction et de l'entretien des voitures de l'équipe.

Gryszczuk et Robin Szustkowski sont à l'origine de la construction de la première e-voiture tout terrain polonaise connue sous le nom de Sokół 4x4, basée sur le Land Rover Defender britannique. La voiture a passé avec succès les tests nécessaires et devrait se lancer dans le rallye d'endurance du désert en 2021.

R-Six Team a remporté une série de prix au cours des dernières années. Elle a complété le Rallye Dakar à deux reprises – en 2010 dans une Mitsubishi Pajero et en 2012 dans un camion Unimog. Le plus grand succès de course de Robert Szustkowski a toutefois été sa victoire l'année dernière dans l'Africa Eco Race (catégorie T2), que les experts classent au même niveau que le Rallye de Dakar...

R-Six Team a également remporté des compétitions de voile. Au cours des dernières années, Robert Szustkowski s'est concentré sur les sports nautiques – il est l'un des plus célèbres marins multicoque polonais. R-Six Team est montée sur le podium de plus de dix courses de voilier prestigieuses dans le monde. Elle a remporté la Coupe multicoque en 2016 et l'Antigua Sailing Week en 2017, 2018 et 2019. Elle s'est également classée parmi les trois premiers concurrents de la Régate Heineken, des Voiles de St. Barth, de la Caribbean RORC 600 et de la course Fastnet.

Mais R-Six Team défend également des causes de bienfaisance. En partenariat avec Caritas Polska, elle fait don d'équipement médical lorsqu'elle participe à des compétitions dans des pays africains et sud-américains ou fait don d'ordinateurs dans des écoles locales.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1008635/Africa_Eco_Race.jpg

