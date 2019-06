Le Fire Shield SSDTᴹ d'Innodisk résiste à la flamme nue à plus de 800 degrés Celsius

Des années d'expérimentation et de conception novatrice atteignent un point culminant avec le tout récent appareil de stockage de données d'Innodisk, sa « boîte noire » pour stockage et enregistrement dans un véhicule, le Fire Shield SSDTM

TAÏPEI, Taïwan, 11 juin 2019 /PRNewswire/ -- Le Fire Shield SSD™ a réussi son baptême du feu au bout de nombreux essais et d'un long processus de conception. Après qu'il ait été soumis à une flamme directe de 800 degrés Celsius pendant plus de 30 minutes, les comparaisons révèlent une précision des données de 100 % avant et après essai. Le Bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO) lui a déjà attribué un brevet aux États-Unis.

La conception du Fire Shield SSD™ s'inspire du concept des boîtes noires. Il est installé à bord de véhicules et de moyens de transport en commun afin de faciliter les enquêtes en cas d'accident. Les véhicules modernes sont conçus dans une optique de préservation de la sécurité. Néanmoins, quelles que soient les mesures de sécurité, le risque d'incendie demeure. Rien qu'aux États-Unis, plus de 400 incendies chaque année se déclarent en relation avec un accident de la route, et l'on oublie souvent l'importance des données comme étant parfois le seul indice permettant de déterminer les causes de tels accidents. Pour cette raison, Innodisk a créé le Fire Shield SSD™.

Afin de simuler les conditions de températures élevées dans un scénario d'accident et mettre à l'épreuve la robustesse de l'appareil, le Fire Shield SSD™ d'Innodisk a été plongé dans des flammes directes pendant 30 minutes à 1500 degrés Fahrenheit (800 degrés Celsius). Les résultats ont amplement démontré la robustesse et la préservation de données de la dernière innovation d'Innodisk.

Le Fire Shield SSD™ consiste en une couche triple de protection entre le milieu environnant et les composants au cœur de l'appareil. Les couches mettent en jet un alliage de cuivre ignifugé, une conception de connecteur protégeant le disque et un matériau de revêtement isolant de la chaleur. Grâce à la combinaison de plus de 20 matériaux thermorésistants et aux propriétés faiblement conductrices de la chaleur, le SSD est un bouclier effectif de la mémoire flash NAND contre les températures extrêmes.

Le Fire Shield SSD™ d'Innodisk est disponible avec un facteur d'encombrement de SSD SATA de 3,5 p. Il sera exposé au stand d'Innodisk au Computex de cette année à Taïpei.

À propos d'Innodisk

Mise en avant sur le classement de Forbes Asie parmi les 200 sociétés-en-dessous-du-milliard, Innodisk oriente ses fournitures sur les services associés aux mémoires flash, modules DRAM et produits périphériques incorporés pour applications de l'industrie et des entreprises. Avec des clients satisfaits sur l'ensemble des marchés du stockage incorporé, du stockage dans le nuage, de l'aérospatiale, de la défense et bien d'autres, nous sommes distingués par notre engagement à fournir des solutions personnalisables, fiables, et un service sans pareil.

Pour davantage d'informations sur Innodisk, veuillez visiter https://www.innodisk.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/831493/Innodisk_Corporation_Logo.jpg

SOURCE Innodisk