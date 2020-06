Le fondateur et président de LONGi, Li Zhenguo, a rejoint les dirigeants d'entreprises lors du Sommet des dirigeants du Pacte mondial des Nations unies (UNGC) 2020

XI'AN, Chine, 17 juin 2020 /PRNewswire/ -- Le sommet des dirigeants du Pacte mondial des Nations unies (UNGC) 2020 a débuté le 15 juin et célèbre le 20e anniversaire de l'union des entreprises en vue d'un monde meilleur. Des dirigeants mondiaux et des représentants d'entreprises de toute la planète se sont réunis pour débattre de la manière de reconstruire des solutions économiques et sociales inclusives et durables afin de parvenir à un monde qui conjugue justice sociale avec développement à faible émission de carbone et résilience au changement climatique.

LONGi est la seule entreprise chinoise à prendre part au sommet, auquel ont participé plus de 10 000 entreprises de 156 pays. Le 16 juin au matin, le fondateur et président de LONGi Group, M. Li Zhenguo, a expliqué « comment investir mieux et avec discipline pour forger un avenir mondial durable en ces temps d'épidémie de COVID-19 » dans son discours d'ouverture à l'Asia-Pacific Arena, aux côtés du docteur Gao Li, représentant de la Chine à l'OMS et de Nicolas Vix, PDG du Crédit Agricole (Chine) Co., Ltd.

« L'épidémie de COVID-19 pose inévitablement des défis aux entreprises du secteur des énergies renouvelables. Cette épidémie, qui sévit actuellement dans toutes les régions du monde, finira par s'arrêter. Le déséquilibre à court terme entre l'offre et la demande va faire chuter rapidement les prix des produits photovoltaïques, ce qui va augmenter la compétitivité de l'énergie photovoltaïque. Nous pensons que l'énergie propre, en particulier le développement de l'énergie photovoltaïque, va s'accélérer lorsque l'épidémie prendra fin », a déclaré M. Li Zhenguo.

Lors du sommet, la plate-forme d'action « Sustainable Infrastructure » (infrastructures durables) a été lancée pour aider les pays situés le long de l'initiative « La ceinture et la route » à résoudre les problèmes complexes de durabilité et à innover en matière d'objectifs mondiaux de développement durable fixés à l'échelle mondiale.

« Comme nous le savons tous, de nombreux pays situés le long de l'initiative 'La ceinture et la route' sont des voisins disposant de ressources abondantes. La transmission et les applications d'énergie propre peuvent être réalisées grâce à des collaborations. Dans les zones côtières, l'énergie propre peut être utilisée pour le dessalement de l'eau de mer tout en introduisant de l'eau de mer et de l'eau douce dessalée dans les estuaires et dans les zones désertiques intérieures. Cela permettra d'accomplir une restauration écologique, de transformer les déserts en oasis et de parvenir à un développement présentant un bilan carbone négatif », a expliqué M. Li Zhenguo.

2020 marque le 20e anniversaire de la fondation de l'UNGC. C'est aussi le 20e anniversaire de la création de LONGi. Les principes auxquels l'UNGC adhère coïncident avec le concept d'énergie propre cher à LONGi. « Nous sommes optimistes quant à l'avenir des énergies renouvelables et nous allons promouvoir la transformation du mix énergétique avec les membres de l'UNGC et nos partenaires du monde entier », a ajouté M. Li Zhenguo.

