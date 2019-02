Le fonds d'accroissement des revenus de placements de Thornburg remporte le prix Lipper Fund 2019

SANTA FE, Nouveau-Mexique, 20 février 2019 /PRNewswire/ -- Thornburg Investment Management (« Thornburg »), une société d'investissement mondiale qui gère 41 milliards de dollars américains en actifs1, a annoncé aujourd'hui que le fonds d'accroissement des revenus de placements de Thornburg (le « Fonds ») de classe A en dollars américains (OPCVM), a remporté le prestigieux prix Lipper Fund en Suisse. Le rendement du Fonds pour la période de trois ans se terminant le 31 décembre 2018 est classé premier parmi les 12 fonds de la catégorie Actifs mixtes USD Aggressive.

« Nous sommes très heureux de recevoir ce prix, car il confirme notre processus et notre philosophie », a déclaré le PDG de Thornburg et cogestionnaire de portefeuille du Fonds, Jason Brady. « Ce prix témoigne de notre structure de collaboration et de la force globale de notre équipe. Nous avons hâte de continuer à générer de solides rendements ajustés au risque pour nos actionnaires », ajoute-t-il.

Le Fonds est un portefeuille à vocation mondiale qui, au fil du temps, vise à générer un flux de revenu attrayant et croissant, ainsi qu'une appréciation du capital en faisant appel à une analyse fondamentale ascendante pour gérer un mélange dynamique d'actions et d'obligations de toute sorte à l'échelle mondiale générant des dividendes. Le fonds gère 19 millions de dollars américains en actifs et repose sur le fonds d'accroissement des revenus de placements de Thornburg, un fonds commun de placement disponible pour les investisseurs américains qui existe depuis 16 ans et accumule 14 milliards de dollars américains en actifs. Jason Brady, Brian McMahon, Ben Kirby et Matt Burdett sont des co-gestionnaires de portefeuille du Fonds et sont assistés par l'équipe d'investissement de Thornburg qui est composée de 40 personnes.

« Le fonds d'accroissement des revenus de placements fournit une solution globale aux clients à la recherche de revenus et de flexibilité dans diverses conditions de marché », a déclaré le directeur général et responsable de la distribution mondiale chez Thornburg, Carter Sims. « En recherchant des sociétés de haute qualité versant des dividendes et disposant de la flexibilité nécessaire pour investir dans des obligations en périodes de volatilité et de perturbation des marchés, cette stratégie offre un rendement très attractif », ajoute-t-il.

À propos des prix Lipper Fund

Depuis plus de trois décennies et dans plus de 20 pays du monde, les prix Lipper Fund récompensent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui se sont distingués en offrant régulièrement de solides rendements ajustés au risque par rapport à leurs concurrents.

À propos de Thornburg

Thornburg Investment Management est une société d'investissement mondiale privée qui propose une gamme de solutions multistratégies aux institutions et aux conseillers financiers. Chef de file reconnu dans les placements en titres à revenu fixe, en capitaux propres et en investissements alternatifs, la société gère au 31 décembre 2018 41 milliards de dollars américains pour des fonds communs de placement (SICAV), des comptes institutionnels, des comptes séparés pour les investisseurs fortunés et des fonds OPCVM pour les investisseurs non américains. Thornburg fut créée en 1982 et son siège est situé à Santa Fe, dans l'État du Nouveau-Mexique.

Chez Thornburg, nous pensons que les investissements sans contraintes permettent d'obtenir de meilleurs résultats pour nos clients. Notre culture est celle de la collaboration et nos solutions de placement sont très actives, très convaincantes, et indépendantes vis-à-vis des références. Le recherche de valeur pour nos clients dépend non seulement de ce que nous faisons, mais de comment nous le faisons ; c'est-à-dire, comment nous pensons, comment nous investissons et comment nous nous organisons.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.thornburg.com. Pour plus de détails sur les prix obtenus dans le passé, veuillez visiter la page www.thornburg.com/awards.

Contacts

Chris Elsmark

Directeur général

Thornburg Investment Management Limited

Tél. : +44 (0) 20 7887 62 79

chris.elsmark@thornburg.com

Michael Corrao

Directeur des communications mondiales

Thornburg Investment Management

Tél. : +1 (505) 467-5345

E-mail : mcorrao@thornburg.com

Renseignements pour les médias

Catherine P. Jones

Polisi Jones

Tél. : +1 (917) 330-8934

E-mail : team@polisijones.com

Cette communication, ainsi que tout investissement ou service auquel cette publication pourrait se rapporter, ne constitue ni une offre ni une sollicitation à investir dans le Fonds.

Les investissements comportent des risques, y compris une éventuelle perte de capital.

Les fonds admissibles aux bourses européennes doivent être inscrits à la vente dans trois des 31 pays européens incluant les 27 pays membres de l'UE et les quatre pays de l'AELE. Le prix a été décerné aux actions de classe A en dollars américains du Fonds. Les rendements ajustés au risque de Lipper sont calculés à la fin de l'année civile de l'année d'évaluation concernée et incluent le réinvestissement des dividendes. Les fonds n'ont pas remporté le prix pour les autres périodes. Les actions de classe A en dollars américains peuvent ne pas être disponibles pour tous les investisseurs et les investissements minimums peuvent être plus élevés. Pour plus d'informations sur les autres classes d'actions disponibles, veuillez visiter thornburg.com.

La catégorie Actifs mixtes USD Aggressive comprenait 12 fonds pour la période de trois ans.

Informations importantes sur les fonds communs de placement américains

Avant d'investir, examinez attentivement les objectifs, les risques, les frais et les dépenses liés au Fonds. Pour obtenir un prospectus ou un résumé du prospectus contenant ces informations et d'autres renseignements, veuillez contacter votre conseiller financier ou visitez le site thornburg.com. Lisez-les attentivement avant d'investir.

Fonds d'accroissement des revenus de placements de Thornburg











Rendement au 31 décembre 2018 1 an 5 ans 10 ans







Actions classe I (lancées le 03/11/03)† -4,39 % 3,79 % 9,47 %







Indice mixte* (lancé le 24/12/02) -6,42 % 4,17 % 8,31 %























Année civile 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Actions classe I (lancées le 03/11/03)† -34,41 % 37,05 % 13,79 % 0,82 % 11,72 % 16,85 %

Indice mixte* (lancé le 24/12/02) -31,05 % 24,04 % 10,90 % -2,06 % 13,01 % 18,92 %



2014 2015 2016 2017 2018



Actions classe I (lancées le 03/11/03)† 4,90 % -5,10 % 9,86 % 15,17 % -4,39 %



Indice mixte* (lancé le 24/12/02) 5,25 % -0,33 % 6,41 % 17,42 % -6,42 %



Source : Confluence











† Avant le lancement de cette classe d'actions, la performance est hypothétique et a été calculée à partir des rendements réels d'une classe d'actions précédente ajustée selon les frais de la classe d'actions la plus récente.













Les données de performance présentées représentent les rendements passés et ne préjugent pas des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du capital fluctueront. Par conséquent, une fois vendues, les actions peuvent valoir plus ou moins que leur coût initial. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures à celles qui sont citées. Étant donné que le fonds a un historique de rendement limité, ce sont les données du fonds d'accroissement des revenus de placements de Thornburg (un fonds commun de placement américain) qui sont fournies. Bien que le Fonds soit géré par la même équipe d'investissement et utilise un processus d'investissement similaire à celui du fonds commun de placement américain, le rendement et la composition du portefeuille du Fonds peuvent différer en raison de la réglementation en matière d'OPCVM.













Il n'y a pas de frais d'acquisition à l'achat pour les actions de classe I.













L'indice mixte du fonds d'accroissement des revenus de placements de Thornburg est composé de 25 % de l'indice des obligations américaines Bloomberg Barclays et de 75 % de l'indice MSCI Monde, qui est rééquilibré mensuellement.

Le fonds américain est distribué par Thornburg Securities Corporation. 2300 North Ridgetop Road, Santa Fe, NM 87506

Informations importantes sur les OPCVM

Le Fonds est offert uniquement aux investisseurs non américains selon les conditions énoncées dans le présent prospectus. Une copie du prospectus complet et du DICI du Fonds peut être obtenue en contactant l'agent payeur local par l'intermédiaire de l'agent de transfert du Fonds, Brown Brothers Harriman Fund Administrator Services (Irlande) Limited ou auprès de http://www.thornburgglobal.com. Le prospectus et le DICI contiennent des informations importantes sur le Fonds et doivent être lus attentivement avant d'investir.

Distributeur — Thornburg Investment Management, Inc. (+1.855.732.9301). Administrateur – Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Irlande) Limited est l'administrateur (+353.1.603.6490).

Informations importantes pour les investisseurs britanniques

Cette communication, ainsi que tout investissement ou service auquel cette publication pourrait se rapporter, ne constitue ni une offre ni une sollicitation à investir dans le Fonds. Elle est exclusivement dirigée aux personnes qui sont des clients professionnels ou des contreparties éligibles tenues de se conformer aux règles de la Financial Conduct Authority (FCA). Toute autre personne ne doit pas agir sur la base de ses renseignements ni s'appuyer sur celles-ci. Cette communication n'est pas destinée à être utilisée par une personne ou une entité dans un pays ou une juridiction où une telle divulgation ou utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation locale.















Fonds d'accroissement des revenus de placements de Thornburg OPCVM











Rendement au 31 décembre 2018 1 an 5 ans Lancement





Actions classe A (lancées le 29/06/2012) -5,65 % 3,19 % 5,53 %





Actions classe I (lancées le 29/06/2012) -4,81 % 4,10 % 6,47 %





Indice mixte* (depuis le 29/06/2012) -6,42 % 4,17 % 7,15 %



















Année civile 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Actions classe A (lancées le 29/06/2012) 13,15 % 5,36 % -5,24 % 8,92 % 14,03 % -5,65 % Indice mixte* (depuis le 29/06/2012) 18,92 % 5,25 % -0,33 % 6,41 % 17,42 % -6,42 %













Source : Confluence











Les données de performance fournies représentent les rendements passés et ne préjugent pas des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du capital fluctueront. Par conséquent, une fois vendues, les actions peuvent valoir plus ou moins que leur coût initial. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures à celles qui sont citées.















Au Royaume-Uni, cette communication est émise par Thornburg Investment Management Ltd. (« TIM Ltd. ») et est approuvée par Robert Quinn Advisory LLP, qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni (« FCA »). TIM Ltd. est un représentant désigné de Robert Quinn Advisory LLP.

Le Fonds est un compartiment de Thornburg Global Investment plc, une société d'investissement à capital variable de type parapluie à responsabilité séparée entre compartiments, accréditée par la Banque centrale d'Irlande (CBI) le 25 novembre 2011 en tant que société d'investissement au sens de la réglementation OPCVM. L'autorisation de la Société par la CBI ne constitue en aucun cas un aval ou une garantie de la Société de la part de la CBI, et la CBI n'est pas responsable du contenu du Prospectus ou du DICI.

Cette publication constitue une promotion financière au sens de la Loi de 2000 sur les marchés et services financiers (la « Loi ») et du manuel des règles et des orientations publié de temps à autre par la FCA (les « Règles de la FCA »). TIM Ltd. ne fournit aucun conseil en investissement aux personnes à qui cette publication est dirigée, ni reçoit ou émet des commandes de la part de ces dernières, ni exerce aucune autre activité avec ou pour ces personnes qui constituent « une société MIF (en anglais, MiFID) ou une société équivalente dans un pays tiers » selon les règles de la FCA.

Prix Lipper Fund de Refinitiv, © 2019 Refinitiv. Tous droits réservés. Utilisé avec consentement et protégé par les lois sur le droit d'auteur des États-Unis. L'impression, la copie, la redistribution ou la retransmission de ce contenu sans autorisation écrite expresse est interdite.

1 Actifs sous gestion au 31 décembre 2018

SOURCE Thornburg Investment Management