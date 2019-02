Le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite annonce le Â« projet de dÃ©veloppement Wadi Al Disah Â» dans la rÃ©serve naturelle Mohammed ben Salmane

TABUK, Arabie saoudite, November 22, 2018 /PRNewswire/ --

Le Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie saoudite annonce aujourd'hui le lancement du projet de développement Wadi Al Disah au sein de la réserve naturelle Prince Mohammed ben Salmane. Le développement deviendra un important lieu touristique durable, préservant l'environnement et la faune de la région. La région dispose d'un climat tempéré, d'un terrain montagneux distinctif et de sources d'eau, ce qui aidera le projet à devenir l'une des attractions touristiques les plus diverses du Royaume.

Le Fonds public d'investissement créera une entreprise pour développer le projet conformément aux meilleures pratiques internationales en matière de conservation de l'environnement et de développement durable. La nouvelle entreprise contribuera à la création d'un tourisme durable et d'opportunités d'emploi connexes, en soutenant la diversification économique du Royaume et en débloquant de nouveaux actifs en Arabie saoudite.

L'annonce du projet de développement Wadi Al Disah fait suite au lancement du projet touristique ultra-luxueux Amaala en septembre, qui sera le point central de l'écosystème touristique au sein de la réserve naturelle Prince Mohammed ben Salmane. L'emplacement géographique, situé entre NEOM, le Projet de développement de la mer Rouge, et les projets Amaala et Al-Ula, assurera une offre touristique diversifiée et unique, en proposant une opportunité d'investissement convaincante au secteur privé.

Wadi Al Disah est situé au nord-ouest de la réserve naturelle Prince Mohammed ben Salmane et au sud-ouest de Tabuk. L'expression « Al Disah » signifie vallée des palmiers, et Wadi Al Disah s'élève à 400 mètres au-dessus du niveau de la mer avec des températures allant de 12 °C à 31 °C. La vallée Al Disah se caractérise par des formations montagneuses et des grandes colonnes rocheuses, offrant un paradis alpin, ainsi que des sources d'eau douce. L'emplacement comprend plusieurs sites archéologiques tels que des façades de tombes nabatéennes, et les restes de murs contenant des écrits nabatéens et arabes en écriture Koufique.

Le projet de développement Wadi Al Disah favorisera la diversification économique et créera des possibilités d'investissement pour le secteur privé. Le projet vise à contribuer au développement du secteur du tourisme dans le Royaume, à préserver le patrimoine culturel et environnemental et à atteindre la durabilité conformément au plan Vision 2030.

Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur :

https://www.pif.gov.sa/ar/pages/projectWadialdisah.aspx

à propos du Fonds d'investissement public Â

Le Fonds d'investissement public (PIF) cherche à devenir l'un des fonds souverains les plus importants et les plus influents au monde, permettant la création de nouveaux secteurs et opportunités qui façonneront la future économie mondiale, tout en stimulant la transformation économique de l'Arabie saoudite.

Pour parvenir à ces fins, le Fonds élabore un portefeuille diversifié de classe mondiale en investissant dans des opportunités attrayantes et à long terme dans tous les secteurs et dans toutes les classes d'actifs, tant au niveau national qu'international. Collaborant avec des partenaires stratégiques mondiaux et des gestionnaires d'investissements renommés, le PIF agit en tant que principale branche d'investissement du Royaume pour élaborer une stratégie axée sur des rendements financiers attrayants et une valeur à long terme pour le Royaume d'Arabie saoudite, conformément au plan Vision 2030.

Le programme de fonds d'investissement public (2018-2020) a été lancé dans le cadre des programmes Vision Real Vision 2030 (VRP) du Royaume. Il constitue une feuille de route sur trois ans pour renforcer la position du PIF en tant que moteur de la diversification économique dans le Royaume et son rôle dans la transformation de l'Arabie saoudite en un moteur d'investissement mondial. Le programme prévoit que l'actif sous gestion du Fonds atteindra plus de 400 milliards USD d'ici 2020 et décrit comment le PIF Šuvre pour compléter le développement du secteur privé dans le Royaume par son nouvel investissement national, réparti entre Saudi Holdings, Saudi Sector Development, Saudi Real Estate & Infrastructure Development et Saudi Giga-Projects.

SOURCE Public Investment Fund (PIF)