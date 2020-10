Le fonds de pension britannique Border to Coast nomme FountainCap Research & Investment (Hong Kong) Co., Ltd. comme son gestionnaire d'actions en Chine

HONG KONG, 8 octobre 2020 /PRNewswire/ -- FountainCap Research and Investment (Hong Kong) Co., Ltd. (« FountainCap ») devient l'un des deux gestionnaires d'actions spécialisés en Chine nommés par Border to Coast Pensions Partnership (« Border to Coast »), l'un des plus importants régimes de retraite du secteur public au Royaume-Uni, avec plus de 49 milliards de livres sterling en actifs gérés, pour gérer ses placements en actions en Chine. FountainCap et UBS Asset Management ont remporté le mandat après un processus d'appel d'offres rigoureux et compétitif.

Reflétant l'importance croissante de la Chine dans les marchés émergents, Border to Coast crée deux parties distinctes au sein de son Fonds d'actions de marchés émergents, dont une pour la Chine afin de compléter la partie gérée en interne. Entre 300 et 500 millions de livres sterling devraient être alloués aux deux gestionnaires, sous réserve des mouvements du marché et des décisions de placement des onze fonds partenaires de Border to Coast.

L'appel d'offres public a attiré la participation de plus de 50 gestionnaires d'actions chinois, dont beaucoup étaient de grandes sociétés de gestion d'actifs chinoises et étrangères. Tous les candidats ont été évalués en fonction de leur qualité technique, leur rapport qualité-prix et leur complémentarité. L'accent a été mis sur leur politique de placement et sur la mesure dans laquelle des facteurs de placement responsables ont été intégrés au processus de placement. Après plusieurs séries d'évaluations et d'entretiens, FountainCap a été sélectionné pour son engagement pour ses placements fondamentaux à long terme, ses processus de placement systématiques et ses connaissances locales approfondies de la Chine lui permettant de découvrir de nouvelles occasions.

Frank Ding, président et directeur informatique de FountainCap, a déclaré : « Nous sommes ravis d'être nommés comme l'un des deux seuls gestionnaires d'actions en Chine, et nous remercions Border to Coast de nous avoir donné cette occasion. En plus de représenter un soutien solide à notre stratégie fondamentale de placement à long terme, à notre processus de placement et à nos capacités d'exécution, l'obtention de ce mandat est également une marque de confiance dans la possibilité que FountainCap puisse faire encore mieux à l'avenir. Nous sommes ravis de commencer ce nouveau partenariat avec Border to Coast et nous sommes impatients de mettre en pratique notre expertise en recherche et en placement pour générer des résultats d'investissement à long terme supérieurs et constants pour leurs placements en Chine. »

Sous réserve de l'approbation de la FCA, le Fonds devrait être restructuré au début de 2021 par Border to Coast, qui nommera officiellement FountainCap au titre de gestionnaire d'actions spécialisé en Chine.

À propos de FountainCap Research & Investment (Hong Kong) Co., Ltd.

Dirigée par un investisseur chinois chevronné, Frank Ding, l'équipe de placement est composée de spécialistes du secteur qui possèdent une expérience combinée de plus de 60 ans dans le domaine des placements en Chine et dans sept cycles de marché mondiaux. Tous les professionnels du placement de FountainCap possèdent des connaissances et une expertise en matière de placements à l'échelle mondiale et une compréhension approfondie de l'économie et du marché chinois. L'objectif de l'entreprise est de générer constamment des résultats de placement supérieurs à long terme et de fournir les meilleurs services à ses clients.

