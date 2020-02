Le fonds KraneShares MSCI China ESG Leaders UCITS EFT (Téléscripteur : KESG) a été lancé sur la bourse de Londres

LONDRES, 4 février 2020 /PRNewswire/ -- Krane Funds Advisors, LLC, (« KraneShares »), une société mondiale de gestion d'actifs connue pour ses fonds négociés en bourse (FNB) axés sur le marché chinois et pour ses stratégies d'investissement innovantes en Chine, a annoncé aujourd'hui le lancement du FNB KraneShares MSCI China ESG Leaders UCITS (Télescripteur : KESG) sur la bourse de Londres.

KESG suit le MSCI China ESG Leaders 10/40 Index, un indice pondéré en fonction de la capitalisation qui fournit une exposition à des entreprises qui ont des cotes élevées en matière d'environnement, de social et de gouvernance comparé à leurs pairs du secteur. L'Indice est constitué de sociétés à grande et à moyenne capitalisation domiciliées en Chine. MSCI, le fournisseur de l'indice de KESG, est le fournisseur numéro un d'indices ESG, d'investissement socialement responsable (ISR) et de gouvernance d'entreprise basés sur un sondage d'institutions internationales.1

L'économie chinoise effectue la transition de la fabrication aux services. Typiquement, les entreprises alignées avec l'économie de la « Nouvelle Chine » enregistrent une plus forte croissance que celles des secteurs patrimoniaux de chine. La méthodologie ESG de MSCI non seulement identifie les opportunités d'investissement plus socialement responsables, mais peut également être un filtre efficace pour capturer les entreprises qui sont alignées sur la trajectoire de croissance future de la Chine.

Depuis sa création en 2013, le MSCI China ESG Leaders Index a surperformé de 58 % le MSCI China Index standard. Le rendement annualisé sur 5 ans du MSCI China ESG Leaders Index était de 12,34 % comparé à seulement 7,49 % pour le MSCI China Index.2

« Nous avons constaté une solide demande pour un FNB ESG UCITS axé sur la Chine parmi les investisseurs », a déclaré Jonathan Krane, PDG de KraneShares. « Nous sommes fiers de nous associer à MSCI, un leader mondial en indexation ESG, pour fournir le FNB KraneShares MSCI China ESG Leaders UCITS (Télescripteur : KESG) à nos clients. »

Pour en savoir plus sur KESG, visitez kraneshares.eu/kesg ou par e-mail europe@kraneshares.com .

À propos de KraneShares

Krane Funds Advisors, LLC est le gestionnaire de placement des FNB KraneShares. La firme est axée sur la fourniture aux investisseurs de stratégies permettant de saisir l'importance de la Chine comme élément essentiel d'un portefeuille d'investissement bien conçu. Les FNB KraneShares représentent des stratégies innovantes inédites sur le marché qui ont été développées en faisant appel aux connaissances approfondies des investissements de la firme et de ses partenaires. Ces stratégies permettent aux investisseurs de rester au courant des tendances actuelles des marchés mondiaux et fournissent une diversification significative. La société Krane Funds Advisors, LLC est détenue majoritairement par China International Capital Corporation (CICC).

Ces informations sont communiquées par KraneShares, un représentant désigné de DMS Capital Solutions UK Limited, qui est autorisé et règlementé par a Financial Conduct Authority au Royaume-Uni sous la référence numéro 503325.

Tout investissement comporte des risques, y compris la perte potentielle de capital. Il n'est aucunement garanti qu'un Fonds atteigne les objectifs établis. Les Fonds sont assujettis à l'instabilité politique, sociale ou économique en Chine qui pourrait réduire leur valeur. Les fluctuations des devises étrangères peuvent exercer un effet adverse sur les valeurs des devises nationales. Les marchés émergents impliquent un risque accru lié aux mêmes facteurs ainsi qu'une volatilité accrue et un volume de négoce réduit.

Les investissements étroitement ciblés présentent généralement une plus grande volatilité. Les sociétés Internet sont soumises à des changements rapides en termes de technologie, concurrence mondiale, obsolescence rapide des produits et des services, perte de protections de brevet, normes industrielles changeantes et productions fréquentes de nouveaux produits. Ces changements peuvent nuire à la performance.

Ce document est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre ou une recommandation d'achat ou de vente d'un investissement, ou d'abonnement à un service de conseil ou de gestion d'investissement. Vous accédez à des informations qui constituent une promotion financière en vertu de la section 21 de la loi Financial Services and Markets Act 2000 (« FSMA »).

Les investissements, activités d'investissement ou activités contrôlées auxquels ces informations ont référence sont uniquement disponibles à ces personnes, et ne pourront être proposés qu'à ces personnes. Les personnes sans expérience professionnelle ne doivent pas compter sur ces informations ni agir sur la base de ces informations sauf s'il s'agit de personnes auxquelles un quelconque des paragraphes (2)(a) à (d) de l'article 49 s'applique ou auxquelles ces informations peuvent être distribuées légalement.

Pour obtenir une documentation supplémentaire sur le fonds, rendez-vous sur www.DMSGovernance.com .

1 Tel que voté par 1300 participants de l'enquête SRI Connect and Extel en 2018

2 Données Bloomberg au 31 décembre 2019

