Le Fonds pour le Développement des Exportations en Afrique (FEDA) d'Afreximbank investit dans le leader Mauritanien de biens de grande consommation TND SA pour développer la production avicole et laitière locale

KIGALI, Rwanda, 7 février 2022 /PRNewswire/ -- La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a annoncé un investissement du Fonds pour le Développement des Exportations en Afrique (FEDA) dans TND SA, une entreprise leader de biens de grande consommation en Mauritanie.

Fondée en 2005, TND SA est l'un des plus grands importateurs et distributeurs locaux de biens et produits de consommation en Mauritanie. Les opérations de TND comprennent la vente en gros et au détail de produits d'importations alimentaires ainsi que divers services logistiques.

Cet investissement contribuera à diversifier les activités de la société au-delà de l'importation pour inclure la fabrication intégrée de produits laitiers et de volaille, dans le but de subsitituer les produits d'importations par des aliments produits localement, ce qui permettra à la société de devenir un acteur régional à moyen terme. Compte tenu de la dépendance de la Mauritanie vis-à-vis des importations pour ses besoins alimentaires, cet investissement représente une opportunité de développer la capacité de production locale, ce qui aura un impact positif sur la balance commerciale, de promouvoir l'industrialisation et de créer de nouveaux emplois sur toute la chaîne de valeur.

Professeur Benedict Oramah, président d'Afreximbank, a déclaré que : "les investissement directs étrangers dans les entreprises mauritaniennes sont rares et cette transaction historique souligne l'engagement ferme de FEDA à fournir un impact sur le développement et à attirer des investissements directs étrangers dans toutes les régions du continent. Nous sommes heureux de le faire en particulier en Mauritanie, l'un des premiers membres d'Afreximbank à avoir rejoint FEDA, démontrant ainsi les avantages de l'adhésion à FEDA".

Yann Rogombe, directeur des investissements de FEDA, a également noté que : " Nous sommes heureux de nous associer au sponsor et au management de TND SA et d'accompagner l'entreprise dans la mise en œuvre de son plan de croissance. Cet investissement aura un impact significatif sur la chaîne de valeur agroalimentaire en Mauritanie et positionnera la société comme un acteur régional pleinement intégré".

Telmidy El Najim Driss, président-directeur général de TND SA, a ajouté que : Nous sommes ravis d'avoir FEDA en tant qu'investisseur et partenaire, cet investissement traduit la volonté des deux parties de développer la chaine de valeur agroalimentaire en Mauritanie et permettra aussi de porter la société à un nouveau palier et une nouvelle phase de croissance. Je suis confiant dans les perspectives de développement de la société, accompagnée par notre partenaire FEDA et nous visons de devenir un acteur agroalimentaire de premier plan dans la région dans les années à venir, contribuant ainsi à l'autosuffisance alimentaire en Mauritanie et dans la région.

FEDA poursuit une stratégie d'investissement multisectorielle visant le développement du commerce intra-africain, des exportations à valeur ajoutée et de la chaîne de valeur manufacturière qui comprend les services financiers, la technologie, les biens de consommation et de détail, la fabrication, le transport et la logistique, l'agroalimentaire, ainsi que les infrastructures auxiliaires facilitant le commerce telles que les parcs industriels, dans les États membres d'Afreximbank.

À propos d'Afreximbank

La Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui favorisent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intrarégional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique. À la fin de 2020, le total des actifs et des garanties de la Banque s'élevait à 21,5 milliards de dollars US et les fonds de ses actionnaires s'établissaient à 3,4 milliards de dollars US. La Banque a décaissé plus de 42 milliards de dollars US entre 2016 et 2020. Afreximbank est notée A- par GCR International Scale, Baa1 par Moody's et BBB- par Fitch. La Banque a son siège social au Caire, en Égypte.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.afreximbank.com.

Suivez-nous sur Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram

Contacts Presse

Amadou Labba Sall

Manager, Communications & Events, Afreximbank

[email protected]

Emmanuel Assiak

Acting Chief Executive Officer, FEDA

[email protected]

Yann Rogombe

Investment Director, FEDA

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1739740/FEDA_Logo.jpg

SOURCE Fund for Export Development in Africa (FEDA), a subsidiary of African Export-Import Bank (Afreximbank)