Le fonds souverain libyen se voit refuser l'autorisation de faire appel

LONDRES, 18 juin 2019 /PRNewswire/ -- La Libyan Investment Authority a essuyé de nouveaux revers dans son affaire de corruption de 200 millions de dollars contre JP Morgan lorsque le tribunal de commerce du Royaume-Uni lui a refusé l'autorisation de faire appel au verdict rendu la semaine dernière et qui a rejeté les plaintes du fonds contre l'homme d'affaires Walid Giahmi.

Le juge Bryan a déclaré qu'il n'y avait « aucune chance réelle que la demande en appel de la LIA aboutisse car la LIA a commis une violation délibérée et flagrante de l'obligation de divulgation complète et franche » et que « les réclamations de la LIA concernant l'argent possédé et reçu et (aussi) la fraude ne présentent aucune véritable chance de succès ». La Cour a condamné la LIA à payer des dédommagements à M. Giahmi.

M. Giahmi a déclaré : « Un tel verdict infligé à une institution financière libyenne importante présente des risques pour la réputation financière de la Libye, ce qui pourrait avoir des répercussions sur les coûts d'emprunt.

« Cette affaire a été portée par une ancienne équipe dirigeante de la LIA. Ce verdict offre à la direction actuelle de la LIA la possibilité de s'occuper de la gestion des richesses de la Libye dans l'intérêt du peuple libyen. »

SOURCE Walid Giahmi