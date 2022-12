Le football et l'art réunis pour la toute première exposition de NFT de ce type

- L'exposition du Centre du roi Abdulaziz pour la Culture Mondiale « From Strike to Stroke » qui présente 64 matchs de la Coupe du monde de la FIFA est une collaboration inédite entre l'homme et la machine

DHAHRAN, Arabie Saoudite, 6 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Centre du roi Abdulaziz pour la Culture Mondiale (Ithra) célèbre l'art du beau jeu dans une exposition unique à l'occasion de la Coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar. From Strike à Stroke présente 64 NFT de 32 artistes originaires des nations participantes, et l'intelligence artificielle (IA) fusionne les pièces des deux pays en lice dans chacun des 64 matchs en une pièce unique créée à partir du résultat du match. Cette démarche donnera lieu à une collection de NFT uniques créés grâce à une collaboration entre l'homme et la machine. From Strike to Stroke est exposée à la galerie Msheireb de Doha au Qatar jusqu'au 23 décembre.

Ithra World Cup NFTs Exhibit "From Strike to Stroke" in Doha



Ithra, pont culturel entre l'Arabie saoudite et le reste du monde, canalise la passion du monde pour le football pour l'orienter vers son engouement pour les arts, alors que le monde est réuni autour de la Coupe du monde. L'exposition fusionne l'homme à la machine et combine art, sport et technologie de manière innovante.

Elle présente le travail de 32 artistes émergents et établis, chacun chargé de créer une pièce représentant leur pays en utilisant les couleurs du maillot de leur équipe respective. Après chaque match, l'algorithme alimenté par l'IA associe les créations des artistes avec des statistiques de match pour générer des pièces uniques qui représentent chaque match. La collection constituera un ensemble unique de pièces présentées sous forme de NFT — jetons non fongibles. Ces actifs cryptographiques sont basés sur la technologie blockchain, et créés dans un processus similaire à celui des cryptomonnaies.

From Strike to Stroke implique des artistes qui n'ont jamais créé de NFT et des artistes de NFT qui n'ont jamais travaillé dans le domaine des beaux-arts traditionnels.

« La passion partagée par les fans de football pour l'amour du beau jeu peut se rapprocher de la passion partagée par les esthètes de l'art, a déclaré dans sa présentation Shurooq Amin, curatrice de l'exposition. En mettant en lien 32 artistes traditionnels et numériques, Ithra ne se contente pas de relier le Web2 au Web3, et le football à l'art, mais relie aussi l'homme à la machine, alors que les artistes collaborent avec la technologie de génération de l'IA pour créer des NFT uniques qui combinent art, football et technologie. »

