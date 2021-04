Le « Football for Friendship eWorld Championship » passe au tour suivant sur la plateforme en ligne F4F World

Les principaux événements du projet social pour enfants Gazprom Football for Friendship (F4F) se dérouleront cette année sous forme numérique en raison de la pandémie. Le « Football for Friendship eWorld Championship » (eF4F) 2021 sera diffusé à nouveau sur le simulateur multijoueur « Football for Friendship World » (F4F World) qui a été développé spécifiquement pour F4F. Chaque équipe de est composée de six joueurs. Un match dure 2 x 3 minutes.

Depuis le 19 avril, les académies de football du monde entier sont invitées à proposer des filles et des garçons âgés de 12 à 14 ans comme joueurs. Le « Football for Friendship eWorld Championship" » (eF4F) se déroulera du 27 au 29 mai.

Le vainqueur du « Football for Friendship eWorld Championship" » 2020 était l'équipe « Granular Salamander », dont les joueurs venaient de Lettonie, des Émirats arabes unis et de Turquie, entre autres. Les événements de clôture de la huitième saison de F4F ont établi un nouveau GUINNESS WORLD RECORDS™ pour le plus grand nombre de participants à une réunion vidéo de football.

Depuis décembre 2020, « F4F World » est également disponible gratuitement pour toutes les personnes intéressées en dehors de l' eF4F dans 27 langues différentes. L'accent est mis sur les neuf valeurs de F4F : amitié, égalité, équité, santé, paix, dévouement, victoire, traditions et honneur. Le jeu est disponible pour MS Windows, Apple macOS, Android et iOS. « F4F World » a été développé par la société DataArt.

Andrey Trusov , Data Art : « C'était très intéressant et motivant de pouvoir contribuer au développement de F4F. Pour moi, c'était une nouvelle expérience qu'il existe une telle compétition pour les enfants, qui propage également des valeurs telles que l'amitié, l'équité et la paix. »



F4F existe depuis 2013. Il est organisé par Gazprom et soutenu par l'UEFF, la FIFA et les Nations unies. Au cours des huit dernières saisons, quelque 15 000 enfants et jeunes de 211 pays et régions ont participé au programme.

