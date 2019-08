Le forum d'une ceinture, une route écologiques de Beijing attire les prêteurs mondiaux

BEIJING, 19 août 2019 /PRNewswire/ -- Plus de 150 délégués de 40 banques, sociétés d'investissement et organisations internationales du monde entier se sont réunis aujourd'hui à Beijing pour la première réunion plénière des Principes d'investissement écologique pour une ceinture, une route (GIP), une initiative majeure visant à promouvoir des investissements respectueux de l'environnement dans le cadre de l'initiative d'une ceinture, une route.

Le GIP, qui a été lancé par le comité des finances écologiques de Chine et la ville de Londres en novembre 2018, est un ensemble de principes consacrés à la promotion de l'investissement respectueux de l'environnement dans la région d'une ceinture, une route. Trente institutions mondiales, dont certains des plus grands prêteurs de la région, ont adhéré au GIP. La réunion d'aujourd'hui est la première des membres du GIP qui cherchent des moyens de mettre en œuvre les principes.

« Dans les décennies à venir, la majeure partie des investissements mondiaux dans les infrastructures sera hébergée par la région d'une ceinture, une route, et cela aura un impact profond sur le climat et l'environnement », a déclaré Ma Jun, président du comité des finances écologiques de Chine. « L'objectif du GIP est d'encourager et d'aider les signataires à mieux intégrer les considérations environnementales dans le processus de prise de décision et de mise en œuvre de leurs investissements dans la région. »

Un secrétariat avec des bureaux à Beijing et à Londres a été établi pour soutenir la mise en œuvre du GIP et contribuer à renforcer les capacités d'investissement écologiques des signataires. Une base de données de projets écologiques sera également développée en tant que plateforme d'informations entre prêteurs et propriétaires de projets.

« Le GIP profitera aux pays d'une ceinture, une route en facilitant les investissements écologiques, en minimisant l'impact négatif des nouveaux investissements et en créant de solides opportunités commerciales »", a déclaré Chen Yulu, sous-gouverneur de la PBOC.

« Je suis impatiente de voir les institutions britanniques travailler avec des partenaires chinois et internationaux pour partager les meilleures pratiques afin de mettre en œuvre les principes de manière robuste », a déclaré Christina Scott, chargée d'affaires à l'ambassade du Royaume-Uni à Beijing.

« Grâce à la collaboration de nos partenaires chinois via le Green Finance Centre UK-China, nous jouons un rôle fondamental en veillant à ce que les plus grands projets d'infrastructure intègrent un développement durable et à faibles émissions de carbone », a déclaré Sir Roger Gifford, président du Green Finance Institute du Royaume-Uni.

Lors de la réunion d'aujourd'hui, les participants ont décidé de créer trois groupes de travail chargés d'étudier les meilleures pratiques et de développer des outils et des méthodologies de mise en œuvre. Ces groupes de travail, qui sont coprésidés par les signataires du GIP, seront responsables de sujets tels que l'évaluation des risques environnementaux, la divulgation d'informations et l'innovation dans des produits financiers écologiques.

SOURCE China Green Finance Committee