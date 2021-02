Le Forum de PyeongChang sur la paix aura lieu du 7 au 9 février 2021

Sur le thème de la paix, « ici et maintenant », le Forum de PyeongChang sur la paix 2021 se tiendra au cœur d'une pandémie sans précédent. Cet événement, qui marque le troisième anniversaire des Jeux olympiques de PyeongChang 2018, proposera dans la seule province divisée du monde des discussions sur les défis qui attendent la péninsule coréenne et sur la paix mondiale avec dirigeants et bâtisseurs de paix du monde entier.

Le thème du Forum, qui porte sur un plan d'action axé sur un nouvel accord de paix, abordera cinq thèmes fondamentaux et plans d'action : Économie et paix ; sports et paix ; zone de paix démilitarisée ; objectifs de développement durable (ODD) et paix des Nations Unies ; diplomatie publique et paix.

Thomas Bach, président du Comité international olympique, prononcera un discours de bienvenue lors de la cérémonie d'ouverture le 7 février. Ce discours sera suivi d'une allocution spéciale de Jim Rogers, auteur et expert en investissement, et également coprésident du Forum de PyeongChang sur la paix.

Lors de la première journée se tiendront des séances spéciales sur le processus de paix au Moyen-Orient et les perspectives d'un accord de paix dans la péninsule coréenne, ainsi qu'une séance sur le sport pour discuter de stratégies en vue d'une organisation réussie des Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver de 2024 de Gangwon.

Lors du Forum de PyeongChang sur la paix se tiendront des discussions sur les cinq principaux sujets les 8 et 9 février. David Beasley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial qui a remporté le prix Nobel de la paix en 2020, et le professeur Muhammad Yunus, fondateur de la Grameen Bank basée à Dhaka et récipiendaire du prix Nobel de la paix en 2006, participeront aux séances plénières.

Le Forum de PyeongChang sur la paix 2021 exploitera les dernières technologies de l'information et de la communication avec une plateforme pour la paix qui s'appuiera à la fois sur des formats en ligne et des formats hors ligne pour permettre l'accès à un public plus large. L'événement sera diffusé en direct sur le site Web officiel du Forum (http://ppf.or.kr/en/) et sur sa chaîne YouTube (https://www.youtube.com/channel/UChCcWvWIIq3K7eg9KNy_F-Q).

Dans le contexte d'une transition en ère post-COVID-19, le Forum sera l'occasion d'aborder la question de la péninsule coréenne et de la paix mondiale, et rassemblera des intervenants et auditoires du monde entier. Il s'efforcera également d'élargir sa portée afin que les résultats et les conclusions de ces discussions puissent être mis en pratique et recevoir le soutien de la communauté internationale.

