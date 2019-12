Le forum des partenaires de la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC) met en exergue le pouvoir immense de la finance islamique dans le monde

Ing. Hani Salem Sonbol, le PDG de l'ITFC, a dirigé des débats approfondis auxquels ont participé des partenaires clés qui aident l'ITFC à réaliser ses objectifs en tant que fournisseur privilégié de solutions commerciales dans le monde islamique. Dans son discours d'ouverture, il a raisonné sur l'ampleur de l'impact de l'ITFC sur le développement et déclaré : « En seulement 11 ans, l'ITFC a fourni à tous types de clients au sein des États-membres l'équivalent de 50 milliards de dollars de financement commercial par l'intermédiaire de plus de 750 transactions de financement. Ces clients vont d'entités souveraines, publiques et gouvernementales et d'institutions financières à des banques, des sociétés du secteur privé et des PME. Ces investissements améliorent la vie de personnes de tous horizons – des agriculteurs, des ouvriers, des commerçants et des personnes frappées par la pauvreté – dans 51 États-membres du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud et de la CEI. Nous avons atteint un record dont nos partenaires peuvent se féliciter. »

L'ITFC a été rejointe par une multitude d'institutions financières locales, régionales et internationales ainsi que par des délégués officiels du Pakistan et d'autres États-membres. S.E. Muhammad Hammad Azhar, le ministre des Affaires économiques au sein du gouvernement du Pakistan a souligné l'importance de dynamiser les échanges commerciaux entre les États-membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et a déclaré : « Il est absolument essentiel que les États-membres de l'OCI renforcent leurs liens, afin que les citoyens de l'ensemble de nos pays aient la possibilité d'améliorer leur vie grâce au libre-échange et aux opportunités économiques. Le Pakistan jouit d'énormes occasions de stimuler ses exportations et d'enrichir ses chaînes de valeur grâce à ses amis et partenaires d'autres régions. Le renforcement des cadres réglementaires, des institutions financières et du soutien aux PME dans les industries en croissance constitue une priorité pour notre pays et nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires internationaux pour atteindre ces objectifs. »

Outre les banques partenaires des États-membres de l'OCI participant au Forum, la Banque africaine d'import-export et la National Commercial Bank (NCB), basée en Arabie Saoudite, ont également pris part à des débats de haut niveau. En clôture du Forum, les principaux partenaires de syndication de l'ITFC ont été honorés lors d'une cérémonie de remise de prix.

À propos de la Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC)

La Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC) est membre du Groupe de la Banque islamique de développement (BID). Elle a été créée dans le but de stimuler les activités commerciales au sein des États-membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et, à terme, de contribuer à l'objectif général consistant à améliorer les conditions socioéconomiques des populations à travers le monde. Depuis sa création en janvier 2008, l'ITFC a consolidé l'ensemble des activités de financement du commerce qui étaient auparavant gérées par diverses entités au sein du Groupe de la BID. L'obtention de la note A1 décernée par Moody's témoigne de l'efficacité en matière de prestation de services de la Société qui répond rapidement aux besoins des clients dans un environnement commercial axé sur le marché.

Depuis 2008, l'ITFC a consacré plus de 45 milliards de dollars de financement commercial à des États-membres de l'OCI, devant ainsi le principal fournisseur de solutions commerciales répondant aux besoins des États-membres de l'OCI. Avec pour mission d'être un catalyseur du développement commercial entre les États-membres de l'OCI et au-delà, la Société aide des entités au sein des États-membres à bénéficier d'un meilleur accès aux financements commerciaux et leur offre les outils qui leur permettront de renforcer leurs capacités commerciales et d'être compétitives sur le marché mondial.

