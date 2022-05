Le Forum International de la Finance appelle à une coopération mondiale alors que l'inflation se poursuit

PÉKIN, 6 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le Forum International de la Finance (IFF) exhorte les pays et les régions à mieux travailler ensemble pour lutter contre l'aggravation de l'inflation mondiale, dans le but de remettre l'économie mondiale sur les rails.

Le 27 avril, lors des réunions de printemps de l'IFF, les dirigeants mondiaux et les experts de l'industrie ont mis en évidence les principaux défis économiques auxquels la communauté mondiale est actuellement confrontée et ont discuté des solutions possibles quant à la manière dont les pays pourraient coopérer pour apporter des ajustements politiques dans le contexte de la pandémie actuelle.

Dans un discours liminaire, Domenico Siniscalco, vice-président de l'IFF et ancien ministre italien de l'Économie et des Finances, a déclaré que la plupart des pays avaient injecté beaucoup de liquidités dans leur économie entre 2008 et 2011 pour faire face aux crises économiques et à nouveau pendant la pandémie mondiale de COVID-19, et que le taux d'inflation était resté à un niveau élevé dans les économies émergentes.

Domenico Siniscalco a souligné que, relativement parlant, l'inflation en Asie a été généralement bien gérée et contrôlée, surtout grâce à une bonne gestion de l'économie dans son ensemble.

Alors que les hausses de prix de l'énergie, des produits alimentaires et agricoles peuvent exercer une pression énorme sur la croissance économique et entraîner des problèmes sociétaux, les gouvernements devront donc introduire des mesures pour faire face aux problèmes et contrôler l'inflation, a-t-il ajouté.

Plus précisément, Domenico Siniscalco a déclaré que la Chine, l'Europe et les États-Unis devraient travailler ensemble pour s'attaquer aux problèmes de l'augmentation des prix des produits alimentaires et de l'énergie.

Du point de vue de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne industrielle, Song Min, membre du comité académique de l'IFF et doyen de l'École d'économie et de gestion de l'Université de Wuhan, a déclaré lors des réunions de l'IFF que si les pays occidentaux entrent dans une phase post-pandémique, la pression exercée sur la chaîne industrielle et la chaîne d'approvisionnement pourrait être atténuée à court terme. Song Min a noté qu'à mesure que les turbulences géopolitiques se poursuivent, des incertitudes subsistent quant à la manière dont la chaîne industrielle et la chaîne d'approvisionnement mondiales seraient affectées.

Robin Xing, économiste en chef de Morgan Stanley pour la Chine, a une opinion positive des perspectives économiques asiatiques dans un contexte d'inflation mondiale, et reste confiant dans les mesures prises par la Chine pour compenser le ralentissement de la croissance économique. Malgré des vents contraires persistants, notamment des facteurs tels que l'agitation géopolitique, l'inflation et la flambée des taux de la Fed, les économies asiatiques sont plus en mesure de gérer ces vents contraires qu'elles ne l'ont fait lors des cycles précédents au cours des dernières décennies.

Robin Xing a déclaré que Morgan Stanley reste optimiste quant à la capacité de la Chine à procéder à des ajustements politiques opportuns pour stimuler la reprise économique dans une certaine mesure au second semestre de cette année et l'année prochaine.

À propos du Forum International de la Finance

L'IFF est une organisation internationale non gouvernementale indépendante à but non lucratif fondée à Pékin en 2003. Créé par des dirigeants financiers de plus de 20 pays, régions et organisations internationales, dont la Chine, les États-Unis, l'UE et l'ONU, le forum est une plateforme de dialogue et de communication de haut niveau de longue date. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.iff.org.cn/php/list.php?tid=477

