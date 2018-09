Le Forum mondial 2018 de la TRT va se tenir au Swissotel à Istanbul les 3 et 4 octobre sur le thème « Envisager la paix et la sécurité dans un monde fragmenté »

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/739303/TRT_World_Forum_2018.jpg )

Le Forum mondial de la TRT 2018 rassemblera plus de six cents invités de partout autour du globe, notamment des décideurs politiques de premier plan, des universitaires, journalistes et éminents spécialistes qui discuteront et fourniront des solutions aux questions mondiales les plus pressantes de notre époque dans le but d'œuvrer pour la paix et la prospérité mondiales.

Suite au succès retentissant du Forum mondial de la TRT inauguré l'an dernier, cette année manifestera la même aspiration à un engagement envers les défis mondiaux les plus urgents de notre époque sur la base des leçons tirées du Forum initial, lesquelles seront ainsi mises en lumière.

Parmi les personnalités qui apporteront leur expertise au cours de ces deux jours figurent l'ancien président afghan Hamid Karzai, l'ancien secrétaire britannique aux Affaires étrangères Jack Straw, le président du Forum économique mondial Børge Brende, l'ancien président croate Ivo Josipovic, l'envoyé spécial des Nations Unies en Syrie Staffan de Mistura, le célèbre journaliste Rageh Omaar, la PDG de la Fondation Thomson Reuters Monique Villa et la première femme devenue ministre des Affaires étrangères du Pakistan Hina Rabbani.

Le Forum mondial de la TRT 2018 offrira aux universitaires, journalistes, politiciens et membres de la société civile une plateforme où ils pourront discuter et analyser les conflits qui continuent de marquer la situation sociopolitique actuelle dans le monde et de mieux la faire comprendre.

De l'héritage de la Première Guerre mondiale aux stratégies du contreterrorisme, de l'avenir de l'Union européenne à l'ère des nouveaux médias, le Forum mondial de la TRT 2018 sera la plateforme pour les intervenants concernés dans leurs domaines respectifs pour débattre de sujets cruciaux et proposer collectivement des stratégies à mettre en pratique dans un monde en désarroi.

À propos de TRT World

La première plateforme de diffusion en anglais de nouvelles internationales en Turquie a été lancée en 2015. Son siège et quatre salles de rédaction se trouvent à Istanbul, et elle dispose d'un réseau étendu de bureaux couvrant la majorité des régions et points névralgiques.

