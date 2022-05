Le Forum SEforALL se termine avec plus de 347 millions de dollars de nouveaux engagements en faveur de l'accès et de la transition énergétique

Le Forum a permis d'annoncer plusieurs nouveaux engagements et initiatives pour soutenir l'accès et la transition énergétique, avec environ 347 millions de dollars d'engagements financiers dévoilés par les partenaires de SEforALL.

« Alors que nous célébrons le succès de ce Forum mondial SEforALL, nous reconnaissons également que le chemin à parcourir est encore long. Une action urgente et décisive est nécessaire pour faire progresser une transition énergétique centrée sur les populations », a déclaré Damilola Ogunbiyi, PDG et représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour l'énergie durable pour tous et coprésidente de UN-Energy, en clôturant le Forum. « L'énergie, le climat et le développement doivent aller de pair : l'accès à l'énergie propre est véritablement le gage d'une vie meilleure, d'un avenir plus sûr et plus prospère. »

Parmi les engagements financiers annoncés lors du Forum, citons :

· Bloomberg Philanthropies a engagé 242 millions de dollars our accélérer la transition vers l'énergie propre dans 10 pays en développement, dont le Kenya, le Mozambique, le Nigeria et l'Afrique du Sud, grâce à des partenariats avec SEforALL, la Fondation ClimateWorks et d'autres partenaires clés, afin d'accroître la capacité et l'accès aux énergies renouvelables tout en éliminant progressivement l'utilisation du charbon.

· Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) a engagé 50 millions de dollars pour renforcer son soutien pluriannuel à SEforALL afin de combler les lacunes en matière d'accès à l'énergie et de soutenir les programmes de transition énergétique sur des marchés ciblés.

· La IKEA Foundation a annoncé un financement de 5,8 millions de dollars pour la Universal Energy Facility , le mécanisme de financement basé sur les résultats géré par SEforALL.

· L'Energy Catalyst d'Innovate UK a annoncé que jusqu'à 40 millions de livres sterling seront émises pour aider à combattre la crise climatique au profit des communautés d'Afrique sub-saharienne, d'Asie du Sud et des régions indo-pacifiques.

Parmi les nouvelles initiatives et les nouveaux partenariats lancés lors du Forum, citons :

· Les ministres des pays africains ont participé à une table ronde ministérielle privée, dans le but d'élaborer un scénario pour ce qui constitue une transition énergétique juste et équitable en Afrique, et de contribuer à orienter les engagements et les actions en matière d'accès et de transition énergétique sur la voie de la COP27. Un communiqué des pays représentés sera publié dans les prochains jours. Entre-temps, une table ronde ministérielle sur l'Asie-Pacifique a porté sur le renforcement du financement pour la transition énergétique.

· Le Népal et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ont soumis des pactes pour l'énergie , nouveaux ou actualisés, à UN-Energy. Le Malawi et le Nigéria ont lancé des appels pressants à l'accélération des actions et les Nations unies ont invité d'autres pays à rejoindre les pactes existants ou nouveaux.

· La Mission Efficiency été dévoilée en tant que collectif d'engagements et d'actions sur l'efficacité énergétique pris par des gouvernements, des organisations et d'autres initiatives.

· Le gestionnaire de fonds pour le climat et l'impact Camco Clean Energy s'est associé à Energy Peace Partners pour gérer le Peace Renewable Energy Credit (P-REC) Aggregation Fund afin de développer les investissements dans les énergies renouvelables dans les États fragiles d'Afrique subsaharienne.

· Le Fonds de l'OPEP a annoncé la création d'un fonds fiduciaire pour l'accès à l'énergie et la transition afin de soutenir les solutions de restauration propre et de faciliter un projet modèle à Madagascar.

· Le gouvernement écossais a lancé son nouveau Global Renewables Centre , qui offrira un centre pour faciliter l'échange de connaissances entre le secteur écossais des énergies renouvelables et les trois pays africains partenaires du gouvernement écossais : le Malawi, le Rwanda et la Zambie.

· Solar Sister, Inc. et LivelyHoods Kenya ont annoncé leur fusion pour proposer des opportunités économiques et une énergie propre à des millions de personnes en Afrique sub-saharienne.

Le Forum a également marqué le 10e anniversaire de SEforALL en tant qu'organisation et a été l'occasion de faire le point sur ses progrès et de fixer des objectifs pour les 10 prochaines années.

À propos de Sustainable Energy for All (Énergie durable pour tous)

Sustainable Energy for All (SEforALL) est une organisation internationale qui travaille en partenariat avec les Nations unies et les dirigeants des gouvernements, du secteur privé, des institutions financières, de la société civile et des organisations philanthropiques afin d'accélérer la réalisation de l'objectif de développement durable n° 7 (SDG7) - l'accès à une énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous d'ici 2030 - conformément à l'accord de Paris sur le climat. SEforALL s'efforce d'assurer une transition vers une énergie propre qui ne laisse personne de côté et offre de nouvelles possibilités à chacun de réaliser son potentiel.

SEforALL est dirigée par Damilola Ogunbiyi, PDG et représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour l'énergie durable pour tous et coprésidente d'UN-Energy. Suivez-la sur Twitter : @DamilolaSDG7 . Pour plus d'informations, suivez @SEforALLorg .

