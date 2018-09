Le Four Seasons Hotel George V, Paris, s'engage contre le gaspillage alimentaire et révèle un potager au biosystème vertueux

Pour visualiser le communiqué multimédia, rendez-vous sur:https://www.multivu.com/players/uk/8313951-four-seasons-george-v-paris-food-waste/

Un Palace engagé

Après avoir marqué les esprits en devenant le premier Palace à décrocher 5 étoiles Michelin au sein de ses 3 restaurants Le Cinq***, Le George* et l'Orangerie*, Le Four Seasons Hotel George V, Paris s'engage désormais pour la gastronomie de demain.

Simone Zanoni commente « Lorsque l'on ouvre la voie de l'excellence, on est tenu d'imaginer la gastronomie de demain. Et cette dernière ne s'épanouira qu'à travers une responsabilité environnementale exemplaire. Je ne suis pas parfait mais je suis convaincu que si chacun de nous ajoute sa pierre à l'édifice, nous pourrons avoir un impact réel pour les générations futures. En tant que chefs, nous avons un devoir d'éducation et d'exemple.»

A 15km de Paris, un potager à l'agriculture raisonnée

Les 1800m² de terrain mis à disposition du George sont cultivés dans une approche respectueuse des saisons, au rendement raisonné et à la taxe carbone limitée, le potager n'étant qu'à 15km du restaurant.

« Depuis plus de 10 ans, aucun produit chimique n'est venu perturber l'évolution des plantes ou des animaux dans le parc. Gestion différenciée, éco-paturage, biodynamie, les jardiniers ont su faire évoluer leur mode de gestion et, depuis avril 2016, la production de fruits et légumes est fabuleuse.» - commente Mickaël Duval, Responsable Espaces Verts du Département des Yvelines et chef d'orchestre des « Brigades vertes », une équipe de vingt personnes en réinsertion professionnelle qui apportent leur expertise au projet.

Lutter contre le gaspillage alimentaire.

Le Palace de la gastronomie a noué un partenariat avec la start-up parisienne « Les Alchimistes » qui collecte et transforme les déchets organiques des restaurants de l'hôtel en compost « made in Paris ». Ce dernier nourrit les sols du potager Versaillais, dont les fruits et légumes viennent garnir les assiettes étoilées du George. Le George V propose ainsi un nouveau biosystème vertueux qui boucle la boucle de l'assiette à l'assiette.

Samuelle Dorol, +33-149-527-169

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/745212/The_Four_Seasons_Hotel_George_V_Biosystem_Infographic.jpg )

Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8313951-four-seasons-george-v-paris-food-waste/