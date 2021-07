Le fournisseur de houblon lance un nouveau produit pour faire connaître les ales à base de houblon frais à la communauté mondiale d'amateurs de bières artisanales

Les ales à base de houblon frais sont parmi les produits les plus festifs du marché américain des bières artisanales. Produites à partir de cônes humides entiers dans les 36 heures suivant la récolte, elles symbolisent le houblon dans sa forme la plus pure. Dépendant de la nature imprévisible de l'agriculture, les brasseurs planifient leurs activités en fonction de ces bières saisonnières. Compte tenu du caractère hautement périssable des ingrédients non transformés, les brasseurs plus éloignés des fermes ont de la difficulté à s'approvisionner en houblon frais.

Avec la notoriété grandissante des ales à base de houblon frais, un besoin accru de créer un produit plus souple et plus durable se fait ressentir. Axée sur l'innovation et les solutions créatives, YCH a mis au point une façon d'offrir du houblon frais surgelé en partenariat avec Wyckoff Farms, une entreprise experte dans la production et la préservation de produits agricoles surgelés de qualité.

Le programme Frozen Fresh Hops de YCH offre des cônes de houblon verts, non séchés et soumis à une congélation instantanée, produits dans une installation de transformation des aliments à la fine pointe de la technologie certifiée BRC. Contrairement à la congélation traditionnelle, la congélation instantanée permet de conserver les subtilités délicates du houblon non séché en protégeant l'intégrité des glandes de lupuline, tout en préservant la fraîcheur du houblon d'un point de vue physique et aromatique. Il en résulte un produit qui offre la magie de la saison du houblon frais combinée à une capacité de stockage améliorée et à une plus grande souplesse logistique.

« En tant que brasseur du nord-ouest, le houblon frais occupe une place spéciale dans mon cœur, a déclaré Jeremy Wattenberg, directeur de la brasserie YCH. Le houblon frais surgelé transformera notre perception des bières à base de houblon frais ».

Le houblon frais surgelé est soumis à des exigences en matière d'expédition et d'entreposage à des températures inférieures au point de congélation. Les brasseurs ont toujours la possibilité de se procurer du houblon frais traditionnel auprès des fermes locales.

Inspiré par les bleuets surgelés frais exportés partout dans le monde par Wyckoff, YCH offre maintenant un produit de houblon frais plus accessible, partageant son savoir-faire avec les amateurs de bières des quatre coins de la planète. Pour en savoir plus, consultez le site www.yakimachief.com/commercial/hop-wire/frozen-fresh-hops.

À propos de Yakima Chief Hops

YCH est un fournisseur mondial de houblon détenu à 100 % par des exploitants agricoles, dont la vocation consiste à mettre en relation les brasseurs et les exploitations familiales de houblon. En affaires depuis plus de 30 ans, nous sommes devenus des chefs de file dans les domaines de l'innovation, de la qualité et du service à la clientèle. Nous sommes une ressource pour les brasseurs qui offre des capacités de recherche et des produits de premier plan dans l'industrie. Nous avons à cœur le développement durable et les causes sociales à portée significative, et nous veillons à soutenir les collectivités au sein desquelles nous exerçons nos activités. www.yakimachief.com

