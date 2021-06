Le fournisseur de logiciels d'entreprise dans le Cloud Eka va transformer les opérations de trésorerie des entreprises grâce à une nouvelle solution de pointe spécialement conçue à cet effet

- Eka acquiert et rachète la start-up Trxiea, spécialisée dans les technologies bancaires et financières ;

- Devanshu Bhatt rejoint l'équipe de direction en tant que vice-président, Treasury Solutions

NEW YORK, 22 juin 2021 /PRNewswire/ -- Eka Software Solutions , un fournisseur de solutions d'entreprise basées dans le Cloud, a annoncé aujourd'hui qu'il a renforcé une équipe d'experts chargés de fournir une nouvelle solution pour transformer radicalement les opérations de trésorerie des entreprises. Cette nouvelle initiative sera dirigée par Devanshu Bhatt, ancien responsable pour l'Inde du Corporate Treasury Group d'ION. Eka a également finalisé l'acquisition de la start-up spécialisée dans les plates-formes et solutions bancaires et financières Trxiea, dont l'équipe très expérimentée contribuera à accélérer la mise sur le marché de la solution de trésorerie.

Ces recrutements stratégiques s'inscrivent dans le cadre des efforts continus d'Eka pour étendre sa plate-forme Cloud de pointe et en faire une plate-forme multisolution complète pour les entreprises du monde entier. L'équipe nouvellement constituée a été chargée de développer une solution de trésorerie d'entreprise spécialement conçue pour le Cloud computing, qui offre aux directeurs financiers une vue complète et en temps réel de l'ensemble de leur entreprise en unifiant des applications disparates dans les domaines de l'approvisionnement, des solutions bancaires, de la planification financière et de la gestion des risques.

Manav Garg, fondateur et PDG d'Eka a déclaré : « Nous avons une vision claire de la construction d'une solution de trésorerie robuste qui relie les différents points à travers l'organisation, de sorte que les directeurs financiers puissent travailler à partir d'une source de vérité unique et fiable, plutôt que d'essayer de rassembler des informations provenant de systèmes et de départements disparates. Pour ce faire, nous avons constitué une équipe d'incroyables experts en la matière, et nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de traduire notre vision en un produit novateur au cours des prochains mois. »

Une équipe à la pointe

Devanshu Bhatt apporte plus de 20 ans d'expérience dans la gestion et le développement de produits de trésorerie et de finance. Avant de rejoindre ION, Devanshu a dirigé le développement de produits pour Reval, la solution Cloud d'ION Treasury. L'équipe très expérimentée de Trxiea, les cofondateurs Renju Balu et Trib Kharkwal, titulaire d'un doctorat en recherche opérationnelle, se joint à M. Bhatt.

Eka défend la numérisation des processus commerciaux essentiels, dans le cadre de sa « Mission Digital », avec une approche innovante axée sur les solutions qui permet :

des flux de travail automatisés pour favoriser la résilience de l'entreprise ;

une interface simplifiée pour prendre en charge les nouvelles façons de rassembler les employés, les processus et les technologies ;

un accès instantané aux acheteurs et aux fournisseurs de toute la chaîne d'approvisionnement ;

une intégration rapide et flexible grâce à des connecteurs préétablis pour les données ERP, CRM et les données du marché.

À propos d'Eka Software Solutions

Eka est un leader mondial dans la fourniture de solutions innovantes, axées sur le Cloud, qui aident à numériser et à améliorer les fonctions commerciales dans la chaîne d'approvisionnement et la gestion financière. Pour en savoir plus, consultez www.eka1.com .

