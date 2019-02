Le fournisseur de solutions industrielles de connectivité sans fil, CoreTigo, lève 10 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série A mené par Qualcomm Ventures

Les fonds serviront à accélérer et à renforcer son développement technologique et ses activités commerciales

TEL AVIV, Israël, 4 février 2019 /PRNewswire/ -- CoreTigo, un fournisseur de solutions industrielles critiques de connectivité sans fil, a aujourd'hui annoncé avoir levé 10 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série A. Les investisseurs sont Qualcomm Ventures LLC, qui a mené le tour de financement, ainsi que Sierra Ventures, Magma Venture Partners, Cardumen Capital et Meron Capital. Le financement servira à accélérer le développement des technologies de base et de la propriété intellectuelle de CoreTigo, à renforcer les solutions de bout en bout et à développer l'écosystème de partenaires stratégiques et commerciaux de CoreTigo.

Fondée en 2017 et basée en Israël, la société CoreTigo a pour mission d'optimiser les activités industrielles et de rendre les entreprises encore plus connectées en permettant aux fabricants d'accéder à une plus grande quantité de données, issues de tous les secteurs de leurs usines, de la manière la plus rentable, fiable et flexible. Aux côtés des leaders de l'industrie et des membres du groupe de travail IO-Link Wireless, CoreTigo est l'une des premières à utiliser la norme de communication IO-Link Wireless pour créer des solutions critiques sans fil de qualité industrielle.

« Avec l'évolution rapide de l'industrie 4.0 et de l'internet des objets industriel, l'offre de CoreTigo arrive à point nommé, car ses technologies ciblent une connectivité critique sans fil, robuste, à faible consommation et basée une norme », a déclaré Boaz Peer, directeur chez Qualcomm Ventures pour Qualcomm Israel Ltd. « Nous pensons qu'elle peut avoir un grand impact sur le monde industriel, au même titre que des technologies telles que la 5G que Qualcomm permet de fournir. »

« Affichant un taux de croissance annuel composé de 50 %, IO-Link est déjà devenu l'un des protocoles I/O intelligents industriels les plus puissants », a déclaré Alexandre Bonay de Siemens Dynamo, qui intègre des entreprises innovantes à l'écosystème industriel mondial de Siemens. « Le fait de l'étendre au sans-fil permet de multiples types d'applications exigeant une flexibilité, une mobilité et une fiabilité élevées, et contribue à l'évolution de l'industrie 4.0. »

CoreTigo ouvre de nouvelles perspectives en matière d'internet des objets industriel en répondant au besoin de communications sans fil interopérables entre capteurs, actionneurs et contrôleurs de l'industrie manufacturière. La technologie de la société devrait réduire davantage les coûts de déploiement et de câblage et s'adapter à un plus grand nombre d'applications et de systèmes, tels que les bras robotiques, les tables tournantes et d'autres systèmes mobiles. IO-Link Wireless permet de surveiller et de facilement connecter au cloud les machines existantes.

« Nous sommes très heureux d'accueillir nos nouveaux investisseurs », a déclaré Eran Zigman, cofondateur et PDG de CoreTigo. « Leur soutien financier et stratégique confirme l'énorme potentiel que représente ce marché et permet à CoreTigo de poursuivre son essor et d'accroître davantage son développement et ses activités de commerciales. »

À propos de CoreTigo

CoreTigo est à la tête de la révolution des communications critiques sans fil de l'industrie 4.0. En réinventant les concepts de réseau et de connectivité existants, nos solutions réduisent la complexité des systèmes d'automatisation industrielle, créent un environnement de fabrication plus sûr, permettent d'accéder de manière flexible à des données plus pertinentes dans l'ensemble de l'entreprise et améliorent l'efficacité opérationnelle. Basée sur la norme IO-Link Wireless, la technologie de CoreTigo crée de la manière la plus fiable et la plus économique un monde industriel plus connecté qui ne dépend pas de câbles.

À propos de Qualcomm Ventures

En tant que groupe d'investissement en capital-risque de Qualcomm Incorporated, un leader mondial des technologies sans fil de nouvelle génération, Qualcomm Ventures réalise depuis 2000 des investissements stratégiques dans des entreprises technologiques susceptibles de transformer radicalement notre monde par l'entremise d'entités affiliées telles que Qualcomm Ventures LLC. En tant qu'investisseur mondial, nous nous attachons à créer des connexions qui font avancer notre avenir mobile. Pour plus d'informations, consultez www.qualcommventures.com.

