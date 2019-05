Le Friends of Zion Museum salue le combat des États-Unis contre l'antisémitisme

JÉRUSALEM, 7 mai 2019 /PRNewswire/ -- Cette semaine, le Friends of Zion Museum a distingué les ambassadeurs des États-Unis qui, dans le cadre de l'Initiative Trump pour combattre l'antisémitisme, ont participé à la March of the Living (Marche des vivants), avant de se rendre à Jérusalem, capitale d'Israël.

The Friends of Zion Museum honored the United States Ambassadors (Photographer credit: Yossi Zamir)

Cette délégation d'ambassadeurs était menée par l'ambassadeur des États-Unis à Israël, David Friedman, marquant ainsi une autre étape historique pour l'administration Trump. Après la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem en tant que capitale d'Israël et le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, le président Trump a, le mois dernier, reconnu le plateau du Golan comme faisant partie de l'État d'Israël. Par ailleurs, l'administration a encouragé plusieurs ambassadeurs des États-Unis à prendre part à l'importante initiative de lutte contre la poussée mondiale de l'antisémitisme. Lors de la cérémonie organisée en leur honneur, l'ambassadeur David Friedman a déclaré : « J'aimerais remercier à nouveau le président ; Israël n'a pas de plus grands amis que le président Donald J. Trump et les États-Unis d'Amérique. »

Au sein de la délégation américaine étaient présents : l'ambassadeur des États-Unis en Allemagne Richard Grenell, l'ambassadeur des États-Unis en Suisse et au Liechtenstein Edward McMullen, l'ambassadrice des États-Unis en Pologne Georgette Mosbacher, l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Union européenne Gordon Sondland, l'ambassadeur des États-Unis en Espagne et en Andorre Duke Buchan, l'ambassadeur des États-Unis au Portugal George Edward Glass, l'ambassadrice des États-Unis près le Saint-Siège Callista Gingrich, l'envoyé spécial des États-Unis pour la surveillance et la lutte contre l'antisémitisme Elan Carr, ainsi que Paul Packer, président de la Commission des États-Unis pour la préservation du patrimoine américain à l'étranger. La délégation incluait également l'actrice bien connue Suzanne Somers et son époux, le producteur Alan Hamel.

Les Friends of Zion (FOZ), qui combattent l'antisémitisme sur chacune de leurs plateformes mondiales, ont récemment dépassé le cap des 60 millions de membres sur les réseaux sociaux, devenant ainsi l'un des plus importants sites pro-israéliens à travers le monde. Après les envoyés pour la paix au Moyen-Orient, parmi lesquels l'ambassadeur David Friedman, le conseiller spécial Jared Kushner et le représentant spécial pour les négociations internationales Jason Greenblatt, les FOZ ont mis à l'honneur la délégation de la March of the Living (« Marche des vivants »), et remis le prix « Friends of Zion Defender » à l'ambassadeur des États-Unis en Suisse et au Liechtenstein Edward McMullen pour la Trump Administration, en reconnaissance de ses activités de sensibilisation à l'Holocauste et de lutte contre l'antisémitisme.

Les FOZ ont par ailleurs attribué le prix « Friends of Zion Heritage » à Paul Packer, président de la Commission des États-Unis pour la préservation du patrimoine américain à l'étranger. Selon Paul Packer, « nous (la délégation) avons été profondément touchés par cette distinction remise par le Friends of Zion Museum. Pour citer le musée, lorsque nous avons accepté notre nomination par le président Trump pour servir les États-Unis d'Amérique, nous avons tous accepté ces rôles importants en disant « Hineni » (Me voici) ». Après avoir reçu ce prix, l'ambassadeur Edward McMullen a expliqué qu'après son voyage à Auschwitz avec March of the Living, il avait puisé dans sa visite au Friends of Zion Museum une inspiration et une motivation supplémentaires pour poursuivre son action. Il a souligné « vouloir remercier le Friends of Zion Museum pour l'énorme travail accompli. Recevoir cette marque de reconnaissance est comme un rêve qui se concrétise. »

Le Friends of Zion Museum s'occupe activement de faire découvrir à des millions de personnes le sionisme et les héros non juifs qui ont joué un rôle dans l'établissement de l'État d'Israël, et lutte contre l'antisémitisme à travers le monde.

Le Friends of Zion Museum a remercié le président Donald Trump, George W. Bush, 43e président des États-Unis, Jimmy Morales, président du Guatemala, Jair Bolsonaro, président du Brésil, Rossen Plevneliev, 4e président de Bulgarie, ainsi que les Envoyés pour la paix au Moyen-Orient de l'Administration Trump pour leur soutien indéfectible à l'État d'Israël et au peuple juif.

Les Friends of Zion ont également rencontré le Pape François, avec le 9e président d'Israël Shimon Peres, ancien président international de FOZ, et le Dr Mike Evans. Ils ont publié une déclaration condamnant la violence commise au nom de la religion.

Le Friends of Zion Heritage Center est un projet d'un montant de 100 millions USD devenu l'une des institutions centrales de l'État d'Israël, ainsi qu'un site incontournable pour les touristes tout autant que pour les citoyens israéliens.

