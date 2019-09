Le FS-ISAC et Europol s'associent pour lutter contre la cybercriminalité transfrontalière

L'EC3 d'Europol signe un protocole d'accord (PA) avec l'organisation mondiale à but non lucratif engagée dans la réduction du cyber-risque au sein du système financier via le partage de renseignements

LONDRES, 19 septembre 2019 /PRNewswire/ -- Le Financial Services Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC) et le Centre européen contre la cybercriminalité (EC3) d'Europol ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à lutter contre la cybercriminalité dans le secteur des services financiers européens. L'objectif du PA consistera à faciliter et à accroître la réponse des forces de l'ordre face aux cybercriminels motivés par l'appât du gain ciblant les banques et autres institutions financières, via un réseau symbiotique de partage de renseignements.

Cet important partenariat répond à l'accélération des cyberattaques sophistiquées ces dernières années, qui affectent simultanément de nombreux pays et juridictions. Le PA contribuera à encourager une approche paneuropéenne en matière de partage de renseignements, en assurant la coopération transfrontalière nécessaire à la détection, la prévention et la réduction de la cybercriminalité. Outre l'encouragement du partage d'informations, l'accord favorisera également l'éducation et la résilience via des exercices de formation et des sommets d'information.

« Les cybercriminels ciblent de plus en plus les institutions et les services financiers au détriment des citoyens et des entreprises de l'UE », a déclaré Steven Wilson, responsable d'EC3. « Il est essentiel de réunir autour de la table les parties prenantes clés, afin d'améliorer la réponse coordonnée ; ce PA avec le FS-ISAC établit une plateforme qui nous permet justement de le faire. »

Le FS-ISAC est un proche partenaire de l'EC3 et un membre actif du Groupe de conseil sur les services financiers, initiative de partenariat public-privé, qui fournit une plateforme permettant aux organisations de services financiers et aux forces de l'ordre de partager des informations, ainsi que de se mettre d'accord sur des opérations conjointes et des campagnes de sensibilisation.

« L'accélération de la numérisation mondiale combinée à la sophistication croissante des demandes des cybercriminels exigent une approche plus concertée à la fois de la part du secteur public et du secteur privé », a déclaré Ray Irving, directeur général du FS-ISAC. « Via un réseau collaboratif entre homologues, le FS-ISAC et l'EC3 permettent au partage de renseignements de mieux préserver le système financier mondial. »

À propos du Centre européen contre la cybercriminalité (EC3)

Créé en 2013, le Centre européen contre la cybercriminalité (EC3) est une réponse permettant de protéger les citoyens, les entreprises et les gouvernements européens de la criminalité en ligne au sein de l'UE. Grâce à plus de 60 experts travaillant quotidiennement, l'EC3 est impliqué dans plusieurs centaines d'opérations en ligne de haut niveau, en fournissant des analyses de données et un support sur le terrain aux États membres. Chaque année, le Centre européen contre la cybercriminalité publie l'Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) (Évaluation de la menace du crime organisé sur Internet), son rapport phare qui fournit des conclusions clés, et qui indique les menaces émergentes ainsi que les développements en matière de cybercriminalité.

À propos du FS-ISAC

Le Financial Services Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC) est un consortium sectoriel qui s'engage à réduire le cyber-risque au sein du système financier mondial. Desservant les institutions financières ainsi que leurs clients, l'organisation tire parti de sa plateforme de renseignements, de ses ressources de résilience, ainsi que d'un réseau d'homologues fiables composé d'experts, pour anticiper, atténuer et répondre aux cybermenaces. Le FS-ISAC compte près de 7 000 sociétés membres, ainsi que des utilisateurs dans plus de 70 pays. Basée aux États-Unis, l'organisation possède des bureaux au Royaume-Uni et à Singapour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fsisac.com .

Contacts médias :

Europol

press@europol.europa.eu

+31 70 302 50 01

FS-ISAC

Adriana Villasenor

avillasenor@fsisac.com

+1 703.343.0329

Related Links

http://www.fsisac.com



SOURCE FS-ISAC