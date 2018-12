Le FS-ISAC nomme son nouveau PDG, Steven Silberstein

RESTON, Virginie, December 5, 2018 /PRNewswire/ --

M. Silberstein remplacera l'actuel PDG, M. Bill Nelson, le 1er janvier 2019

Le Financial Services Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC) a annoncé aujourd'hui la nomination de Steven Silberstein au poste de président-directeur général (PDG). La nomination de M. Silberstein sera effective le 1er janvier 2019.

Le FS-ISAC est une organisation à but non lucratif qui contribue à assurer la résilience et la continuité du secteur des services financiers mondiaux.

À son nouveau poste, M. Silberstein sera responsable de développer les adhésions au FS-ISAC, ainsi que ses produits, services et ressources, tout en continuant d'incarner sa mission sans but lucratif. Il dirigera les efforts visant à accroître la valeur du partage des informations dans le secteur et à améliorer la façon dont les organisations membres partagent des renseignements cruciaux. Une étroite collaboration entre les membres et les parties prenantes externes, y compris les organismes d'application de la loi et de réglementation, est de plus en plus importante compte tenu du nombre croissant et de la complexité des menaces cybernétiques et physiques locales et mondiales.

« Steve est un excellent leader possédant une grande expertise et une vaste expérience dans l'industrie des services de renseignements sur les menaces », a déclaré Jason Witty, président du conseil d'administration du FS-ISAC et chef de la sécurité informatique de US Bank. « Il a des idées novatrices et notre conseil est impatient de l'accueillir à ce poste de direction clé. Nous tenons également à remercier Bill Nelson pour ses nombreuses années de service au FS-ISAC et les nombreux succès qu'il a apportés. »

M. Silberstein rejoint le FS-ISAC après avoir occupé le poste de chef d'exploitation en charge de la technologie, du marketing et de l'administration de BlueVoyant, une entreprise mondiale de renseignements. Avant cela, il a occupé le poste de PDG chez Harbtered Harbor (une filiale du FS-ISAC), une initiative visant à renforcer la capacité de résilience de l'industrie des services financiers américains en cas d'incident majeur pour garantir aux consommateurs l'accès aux avoirs en comptes critiques essentiels.

Plus tôt dans sa carrière, M. Silberstein a passé plus de trois ans au sein de l'équipe de direction de SunGard, une société mondiale de technologie financière, qui a culminé avec sa vente à FIS en 2015. Il a été le premier directeur de la technologie de SunGard, et a dirigé une équipe mondiale de livraison de produits comptant plus de 4 000 professionnels. Avant SunGard, M. Silberstein a occupé des postes de haute direction chez Chi-X Global, Lehman Brothers et FAME Information Systems à Hong Kong et aux États-Unis. Il est professeur adjoint à la Gabelli School of Business de l'université de Fordham, et membre du Leadership Council of Rensselaer Lally School of Management.

M. Nelson quitte le FS-ISAC pour devenir le premier PDG de la Global Resilience Federation (GRF). Au cours des 12 dernières années, M. Nelson a dirigé la croissance du FS-ISAC faisant passer cette petite organisation qui comptait une centaine de personnes à une structure mondiale comptant désormais près de 7 000 membres. Parmi ses principales réalisations, mentionnons l'adoption du protocole TLP (Traffic Light Protocol), la création de cercles de confiance permettant aux sous-secteurs et aux communautés d'intérêt de partager, le développement de nombreux cyber-exercices, l'expansion des partenariats publics-privés et la création de filiales. Ces filiales incluent Sheltered Harbor, FSARC, Financial Data Exchange et GRF, qui a fait l'objet d'une sécession en mai 2017.

À propos du FS-ISAC

Le Financial Services Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC) est une organisation à but non lucratif créée en 1999 et financée par ses près de 7 000 entreprises membres, avec des sièges dans 48 pays et des utilisateurs dans 72 pays. Le FS-ISAC est une organisation orientée vers les membres dont la mission est d'assurer la résilience et la continuité de l'infrastructure des services financiers mondiaux et des entreprises individuelles contre des actes susceptibles d'avoir une incidence importante sur la capacité du secteur à fournir des services essentiels au bon fonctionnement de l'économie mondiale. Le FS-ISAC partage des renseignements sur la menace et la vulnérabilité, effectue des exercices coordonnés de planification d'urgence, gère les communications d'intervention rapide pour les événements cybernétiques et physiques, mène des programmes d'éducation et de formation et encourage la collaboration avec d'autres secteurs clés et les organismes gouvernementaux.

