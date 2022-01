Le Future Minerals Forum annonce les détails d'un programme complet conçu pour façonner l'avenir de l'exploitation minière

Au Forum, les ministres saoudiens et des représentants de l'industrie minière régionale et internationale et des secteurs connexes se joindront à plus de 2 000 décideurs de plus de 100 pays et à plus de 150 grands investisseurs mondiaux, ainsi qu'à plus de 100 conférenciers internationaux et leaders d'opinion.

La Table ronde ministérielle sur l'exploitation minière, sur invitation uniquement, fera la une du programme du Forum le 11 janvier. La séance comprendra des présentations et des discussions sur des sujets essentiels pour l'avenir de l'industrie minière. L'atelier « Mining in a Day », relative à l'exploitation minière au quotidien, se tiendra en parallèle avec d'autres ateliers et tables rondes qui mettront l'accent sur des questions importantes, notamment l'attraction des investissements, le rôle de la technologie dans l'exploitation minière et les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Le Forum général débutera le 12 janvier par une session plénière et un discours liminaire de S.E. Bandar Bin Ibrahim Al-Khorayef, ministre saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales. La séance « Reimagining Mining and Maximizing its Contribution to Society », relative à la réinvention de l'exploitation minière et à l'optimisation de sa contribution à la société, ouvrira le programme de la journée. Elle sera suivie d'une séance Smart-Mining intitulée « Showcase Technology & Innovation—Supporting Mining of the Future », relative aux technologies et innovations, en soutien de l'exploitation minière du futur. Deux autres séances complèteront l'exposition et offriront de nouvelles occasions de réseautage : Highlighting Mining's Critical Role in a Low-Carbon Economy, relative au rôle essentiel de l'industrie minière dans une économie à faibles émissions de carbone, et Supporting the Region's Growth and Development and Country Briefings, présentant le soutien à la croissance et au développement de la région, proposant des séances d'information par pays.

Le 13 janvier, la région du Congo au Kirghizistan sera présentée comme une terre d'opportunités, soit une véritable puissance régionale. Sera également proposée, à une heure de grande écoute, une séance sur les occasions d'investissement mondiales et l'accès au capital. Suivront enfin des séances approfondies, des rencontres et discussions dynamiques, et des discussions interministérielles et intraministérielles animées.

De nombreux autres ministres et dignitaires saoudiens participeront au Forum, notamment : S.A.R. Le Prince Abdulaziz Bin Salman Al Saud, ministre saoudien de l'Énergie ; S.E. Faisal Bin Farhan Al Saud, ministre des Affaires étrangères ; S.E. Yassir Bin Othman Al-Rumayyan, gouverneur du Fonds saoudien d'investissement public ; S.E. Khalid Al-Falih, ministre de l'Investissement ; S.E. Abdulrahman Al Fadley, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture ; S.E. Khalid Al Mudaifer, vice-ministre des Affaires minières.

Outre les dizaines d'intervenants confirmés de l'industrie minière, des dirigeants d'organisations multilatérales telles que la Banque mondiale, le Conseil international des mines et métaux (CIMM) et le Conseil mondial de l'or partageront également leurs connaissances et leurs points de vue avec les participants au Forum.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1719760/Future_Minerals_Forum_Speakers.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1719759/Future_Minerals_Forum_Logo.jpg

