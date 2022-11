Le Future Minerals Forum d'Arabie saoudite fait la promotion d'une nouvelle super région minière lors de la Conférence internationale sur les mines et les ressources d'Australie

RIYADH, Arabie saoudite, 6 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Suite à une première édition très réussie, le Future Minerals Forum (FMF) d'Arabie saoudite a participé à la Conférence internationale sur les mines et les ressources (IMARC) à Sydney, en Australie, qui s'est déroulée du 2 au 4 novembre. Le FMF a présenté sa vision de l'avenir du secteur lors de cet événement majeur de l'industrie et a fait la promotion auprès des investisseurs mondiaux des opportunités d'investissement et des partenariats stratégiques dans la super région minière émergente qui s'étend de l'Afrique à l'Asie centrale et occidentale.

The Future Minerals Forum stand at the International Mining and Resources Conference (IMARC)

« Pour atteindre les objectifs de zéro émission nette de l'Accord de Paris d'ici 2050, les estimations suggèrent que plus de trois milliards de tonnes de minéraux et de métaux, et jusqu'à 1,7 billion de dollars d'investissements miniers mondiaux, seront nécessaires. De l'ouest de la super région minière au Sénégal à l'est au Kazakhstan, la super région minière émergente de 9 000 kilomètres dispose du potentiel géologique pour fournir au monde les minéraux essentiels dont il a besoin », a déclaré S.E. Eng. Khalid Al-Mudaifer, vice-ministre des affaires minières d'Arabie saoudite.

« La région a besoin d'investissements et d'expertise pour exploiter ces vastes réserves géologiques sous-explorées en faveur d'un avenir durable. La Conférence internationale sur les mines et les ressources en Australie, l'événement industriel le plus important et le plus influent de son genre dans la région, est la plateforme idéale pour le FMF pour partager avec les investisseurs le potentiel significatif de la région afin de fournir au monde une chaîne d'approvisionnement minérale résiliente », a ajouté Al-Mudaifer.

Les visiteurs du stand du FMF à l'IMARC pourront en apprendre davantage sur les importantes possibilités d'investissement minier en Afrique et en Asie occidentale et centrale. Elles incluent notamment l'exploration du platine, du phosphate, de la bauxite, du manganèse, du cobalt et de l'or, ainsi que des réserves estimées à 1,3 billion de dollars dans le Bouclier arabe.

La deuxième édition du FMF se tiendra à Riyad, en Arabie saoudite, du 10 au 12 janvier 2023. Le FMF devrait compter plus de 13 000 participants, dont des ministres, des dirigeants de l'industrie minière et des PDG de sociétés minières mondiales, et plus de 130 pays seront représentés.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1938663/Future_Minerals_Forum.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1938664/Future_Minerals_Forum_Logo.jpg

SOURCE Future Minerals Forum