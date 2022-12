Le Future Minerals Forum mobilise des groupes de réflexion pour promouvoir l'innovation et développer un leadership éclairé

En collaboration avec le Development Partner Institute, l'Institut Baker pour les politiques publiques de l'université Rice, Clareo et le Payne Institute, le FMF présentera des idées fortes sur l'orientation future de l'exploitation minière

RIYADH, Arabie saoudite, 6 décembre 2022 /PRNewswire/ -- The Future Minerals Forum (FMF), une conférence internationale lancée par le ministère de l'Industrie et des Ressources minérales d'Arabie saoudite, annonce trois nouveaux partenariats avec des groupes de réflexion et des établissements de recherche de premier plan en amont de sa deuxième édition qui se tiendra à Riyad, du 10 au 12 janvier 2023.

Le FMF consulte étroitement :

Future Minerals Forum

Le Development Partner Institute , une coalition mondiale de dirigeants déterminés à maximiser la contribution de l'exploitation minière au développement économique et social

, une coalition mondiale de dirigeants déterminés à maximiser la contribution de l'exploitation minière au développement économique et social Clareo , une société spécialisée en stratégies de croissance qui aide les clients à relever les défis dans des domaines clés tels que l'innovation, la croissance de la valeur, les critères ESG et la transition énergétique

, une société spécialisée en stratégies de croissance qui aide les clients à relever les défis dans des domaines clés tels que l'innovation, la croissance de la valeur, les critères ESG et la transition énergétique Le Centre d'études sur l'énergie de l'Institut Baker pour les politiques publiques de l'Université Rice , un centre qui fournit des connaissances spécialisées sur le rôle de l'économie, des politiques et de la réglementation dans la performance et l'évolution des marchés de l'énergie

, un centre qui fournit des connaissances spécialisées sur le rôle de l'économie, des politiques et de la réglementation dans la performance et l'évolution des marchés de l'énergie Le Payne Institute, Colorado School of Mines , un groupe de réflexion qui fournit des conseils d'expert en politiques publiques sur les ressources naturelles, l'énergie et l'environnement

En collaborant avec des experts du secteur et des relais d'opinions, le FMF cherche à orienter les débats internationaux sur les minéraux et les métaux en fournissant des renseignements qui soutiennent le développement de l'industrie, fondés sur des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) stricts.

Lancé en 2022 par le ministère de l'Industrie et des Ressources minérales de l'Arabie saoudite, le FMF est conçu pour faire progresser et exploiter le potentiel minier de l'Afrique à l'Asie occidentale et centrale. En 2023, plus de 200 intervenants du monde entier partageront leurs points de vue avec des milliers de participants représentant plus de 100 pays.

Parmi les participants figureront des chefs de file et acteurs de l'industrie qui se réuniront à Riyad pour discuter des enjeux les plus urgents auxquels sont confrontés les secteurs des minéraux et des métaux aujourd'hui.

Les délégués assisteront à des débats animés sur des sujets clés tels que la façon dont le secteur peut assurer un approvisionnement fiable et sûr en métaux et minéraux essentiels à la transition vers une énergie propre.

La Banque mondiale estime que la demande de plusieurs métaux critiques sera jusqu'à cinq fois plus importante d'ici 2050. Par conséquent, le FMF évoquera entre autres la façon dont les sociétés de minéraux et de métaux peuvent assurer la résilience des chaînes d'approvisionnement en soutenant le développement social et économique des collectivités locales tout en minimisant l'impact de l'industrie sur l'environnement.

