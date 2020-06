Le Gala du shopping en ligne chinois « 618 » face à l'épidémie

En tant que principal moteur de dynamisme de l'économie chinoise, le 18 juin, le Gala du shopping en ligne chinois « 618 » dédié au commerce électronique en Chine a fortement attiré l'attention du monde entier. Syntun Data vous fournit un rapport de données exclusif concernant l'événement « 618 » de 2020, afin de vous aider à mieux comprendre le marché chinois du commerce électronique. Le rapport couvre plus de 2 000 catégories des secteurs des biens de grande consommation, des biens de consommation durables, etc.

Syntun est un fournisseur professionnel de produits, de services et de solutions de mégadonnées dans le secteur de la consommation. D'après le suivi des données de Syntun, à l'occasion du Gala du shopping en ligne chinois « 618 » de 2020 (qui a eu lieu du 1er au 18 juin), la VBM de l'ensemble du réseau de commerce électronique en Chine a atteint 457,33 milliards RMB, soit une croissance en glissement annuel de 43.78 %.

S'agissant du classement des meilleures plateformes de commerce électronique et des catégories les plus populaires, etc., toutes les données sont disponibles ici : https://photos.prnasia.com/prnk/20200619/2836061-1

