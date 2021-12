Le Game Fest signé AppGallery revient pour inviter les joueurs à explorer l'univers du jeu

À partir de maintenant et jusqu'au 31 décembre 2021, les utilisateurs du monde entier peuvent profiter d'offres spéciales sur des jeux AAA d'éditeurs renommés, tels que Shadow Fight 3 , Lords Mobile et Top Eleven , proposées aux joueurs d'AppGallery et incluant des objets intégrés au jeu dont la valeur peut atteindre 10 dollars par lot.

« Chez AppGallery, nous travaillons dur pour que notre public mondial et hétéroclite ait accès à toutes les applications et à tous les jeux qu'il désire, tout en lui offrant la meilleure expérience utilisateur possible », a déclaré Alexandre Salem, directeur mondial du département commercial Partenariats mondiaux et éco-développement chez Huawei. « Nous travaillons en étroite collaboration avec nos développeurs, en leur proposant des solutions pour les aider à répondre aux besoins de leurs utilisateurs. Game Fest est un autre exemple de la façon dont nous collaborons avec nos partenaires, en offrant des promotions attrayantes et des cadeaux gratuits à nos utilisateurs afin qu'ils puissent explorer de nouvelles façons de jouer sur AppGallery. »

Avec des jeux à succès comme Angry Birds 2 de Rovio ou Township et Fishdom de Playrix, AppGallery améliore l'expérience de jeu grâce à des offres de contenu illimitées et une atmosphère festive pendant les fêtes de fin d'année.

AppGallery offre aux consommateurs de nouvelles façons de jouer à chaque connexion

En collaborant avec les développeurs de jeux les plus avant-gardistes du secteur, AppGallery s'efforce d'offrir à ses utilisateurs de nouvelles façons de jouer à chaque connexion. Le Game Fest inaugural de l'année dernière a connu un succès auprès des utilisateurs et des développeurs, avec une augmentation de 90 % des téléchargements quotidiens moyens parmi les utilisateurs, et a généré plus de 600 millions d'impressions numériques pour les titres avec lesquels AppGallery était partenaire.

Depuis son lancement, AppGallery a gagné en popularité et s'est imposée comme un choix de premier ordre pour les consommateurs. Figurant parmi les trois principales places de marché d'applications mondiales, AppGallery compte actuellement 560 millions d'utilisateurs actifs par mois et 5,1 millions de développeurs enregistrés, avec plus de 332,2 milliards de téléchargements d'applications entre janvier et septembre 2021, et est disponible dans plus de 170 pays et régions.

Pour obtenir plus d'informations, visitez https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/appgallery/

La liste complète des titres participants comprend :

Nom de l'application Éditeur Promotion Shadow Fight 3 Nekki Offre exclusive Pack de démarrage Disponible à 4,99 $ après avoir terminé le tutoriel Marathon des gagnants Disponible après avoir vaincu le premier patron Offre héroïque 1 Disponible à 4,99 $ après avoir acheté le Pack de démarrage Offre héroïque 2 Disponible à 6,99 $ après avoir terminé le Marathon des gagnants Lords Mobile IGG Codes cadeaux limités pour les nouveaux joueurs d'une valeur de 5 $ À utiliser avant le 31 décembre 2021 Top Eleven Nordeus Pack-cadeau* 5x Morales

5x Rests

5x Treatments Fishdom Playrix 3 heures de vies illimitées, 10 000 pièces, pièces doublées Evony : The King's Return TG Inc Pack cadeau exclusif (d'une valeur de 10 $)* 888 Gems

Accélération de 3x 24 heures

Code à utiliser : HUAWEI01, à utiliser avant le 31 décembre 2021 * Pour les nouveaux utilisateurs seulement

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1703472/Game_Fest.jpg

SOURCE AppGallery, Huawei