LE GARDIEN DE BUT ALISSON BECKER SE LAISSE POUSSER LA MOUSTACHE POUR SOUTENIR LA CAMPAGNE MOVEMBER DE GILLETTE

SÃO PAULO, 25 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Gillette, la première marque de lames et rasoirs de P&G dans le monde, présente son soutien à la campagne Movember pour la troisième année consécutive. Depuis 2020, la marque a consolidé la moustache comme un symbole de la santé masculine au Brésil, en favorisant la sensibilisation à des maladies telles que le cancer de la prostate et en encourageant tous les hommes à prendre soin de leur santé physique et mentale.

Le protagoniste de la campagne est Alisson Becker, le gardien de but titulaire de Liverpool et ambassadeur de bonne volonté de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui entrera sur le terrain en tant que « moustache qui joue pour tout le monde ». Il a rejoint l'équipe de Gillette en changeant de look et en se laissant pousser la moustache pour soutenir la cause. Cette action s'inscrit dans le cadre la campagne « Moustaches pour la santé des hommes » développée par l'agence Grey Brazil, qui vise à sensibiliser à l'importance de prendre soin de sa santé par le biais de la moustache, symbole de Movember reconnu dans le monde entier. Le changement de look du joueur renforce la tendance positive créée par Gillette à travers le hashtag #MustacheCares, qui encourage tous les fans du monde entier à se laisser pousser la moustache en novembre et à montrer qu'ils agissent et prennent soin de leur santé.

Alisson a tenu à participer à l'ensemble de l'action de sensibilisation, car il estime qu'il est essentiel de partager les directives sur l'importance d'agir en faveur de la santé. « Pour moi, c'est un immense honneur et une grande responsabilité de pouvoir participer à une campagne aussi sérieuse et importante que celle de Gillette. De nos jours, la science et la médecine ont beaucoup évolué et nous avons accès à de nombreuses informations. Nous savons combien il est fondamental pour nous, les hommes, d'aller chez le médecin et de faire tous les examens plus souvent. Si l'ensemble de la population prend conscience de la nécessité de détecter tout problème à l'avance, il est possible d'éviter la découverte de maladies graves à un stade avancé. Je connais mon influence sur les fans de sport en général et j'ai tenu à faire passer ce message avec tout le sérieux qu'il faut pour en débattre », a déclaré le joueur.

La présence d'Alisson Becker dans la campagne de Gillette ne se limite pas à sa position de leader d'opinion, mais tient également compte de sa longue histoire de soutien aux initiatives de promotion de la santé. « Gillette cherche toujours le meilleur pour les hommes et comprend son rôle dans la société en tant que marque. C'est la raison pour laquelle nous encourageons les actions en faveur de la santé physique et mentale des hommes à travers nos campagnes et nos ambassadeurs. Nous sommes très heureux d'avoir le soutien d'Alisson pour Novembre bleu, renforçant ainsi le message dans le monde entier qu'une moustache a le pouvoir de sauver de nombreuses vies », explique Luis Siqueira, directeur principal du marketing chez Gillette Brésil.

Pour continuer à avoir un impact positif, Gillette fait des dons pour soutenir la lutte contre le cancer. La marque s'est associée au centre anticancéreux A.C Camargo, une organisation qu'elle soutient depuis 2021, en faisant don de ressources à un projet visant à former des médecins résidents de l'institution afin de contribuer au progrès de la médecine au Brésil.

Suivez pendant le mois toutes ces actions de soutien à Movember sur les chaînes de Gillette et participez vous aussi à ce mouvement. N'oubliez pas : en novembre, toute moustache est synonyme d'attitude à l'égard des soins de santé.

