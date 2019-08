Le GCF lance les Green Champions Awards pour récompenser les efforts exceptionnels déployés dans les pays en développement en matière de changement climatique

SONGDO, Corée du Sud, 27 août 2019 /PRNewswire/ -- Le Fonds vert pour le climat (The Green Climate Fund — GCF) lance ce jour les GREEN GCF CHAMPIONS Awards (Prix des CHAMPIONS GCF DE L'ÉCOLOGIE) afin de reconnaître et promouvoir les efforts les plus remarquables et les plus réussis pour lutter contre le changement climatique, dans les pays en développement.