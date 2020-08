Le géant plateforme + partage TOJOY prévoit une valorisation d'un billion de dollars à l'avenir

PÉKIN, 28 août 2020 /PRNewswire/ -- Au dernier Carnaval des licornes chinoises 2020, coparrainé par China Business News et la Fédération des entreprises de Chine, les experts présents étaient généralement d'accord pour dire que les entreprises telles que Bytedance, SpaceX, Alibaba, Didi, WhatsApp, Airbnb, et TOJOY Sharing pourraient toutes atteindre potentiellement la barre de valorisation du billion de dollars, et la concurrence pour l'entreprise qui le fera en premier sera forte.