Le GESDA organise un sommet inaugural en octobre pour les initiatives de diplomatie mondiale basées sur les percées scientifiques émergentes

GENÈVE, 14 avril 2021 /PRNewswire/ -- Le Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA), une fondation suisse qui sert de premier outil mondial pour la diplomatie basée sur l'anticipation de la science, a publié aujourd'hui son premier rapport d'activité et a annoncé la tenue de son premier sommet annuel pour des solutions ambitieuses basées sur une plateforme décisionnelle exclusive : le GESDA Breakthrough Radar.

Le premier sommet annuel du GESDA se tiendra du 7 au 9 octobre et réunira 300 fonctionnaires des Nations unies, des lauréats du prix Nobel et d'autres représentants des quatre communautés du GESDA - universitaires, diplomates, leaders d'opinion, ONG et grand public - dans le centre scientifique de Genève, Campus Biotech, où se trouve le siège du GESDA. Parmi les questions brûlantes qui seront débattues par les participants lors des sessions interactives et d'autres dialogues, on peut citer :

comment catalyser le multilatéralisme par l'anticipation et l'action dans la diplomatie scientifique ;

les futurs défis mondiaux de l'ingénierie du génome humain ;

un avenir commun pour l'informatique quantique ;

la voie de l'utilisation des ressources spatiales ;

le co-développement d'une IA avancée à l'échelle mondiale avec un accès sûr universel ;

et l'avenir des systèmes de financement et de développement fondés sur les progrès de la science.

Lors du sommet, le GESDA dévoilera son « Breakthrough Radar », un outil exclusif d'aide à la décision qui évalue l'impact et la dynamique des futures avancées scientifiques, sur des périodes pertinentes pour le GESDA (cinq, dix et vingt-cinq ans), dans quatre domaines scientifiques de pointe : la révolution quantique et l'intelligence artificielle (IA) avancée ; l'augmentation humaine ; l'éco-régénération et la géo-ingénierie ; ainsi que la science et la diplomatie anticipatives. Le Breakthrough Radar est conçu pour fournir une cartographie facile à lire des percées scientifiques potentielles et de leurs impacts possibles sur les personnes, la société et la planète. Sur la base de ce repérage scientifique anticipatif, le GESDA s'efforce de développer, à Genève, des solutions pour relever les défis mondiaux actuels et futurs, tels que :

une organisation hybride de type CERN/ AIEA pour garantir la sécurité de l'accès et de l'utilisation des infrastructures quantiques de communication et de calcul, comme celles destinées aux programmes stratégiques de sécurité nationale et internationale ;

pour garantir la sécurité de l'accès et de l'utilisation des infrastructures quantiques de communication et de calcul, comme celles destinées aux programmes stratégiques de sécurité nationale et internationale ; la création d'un nouveau tribunal mondial ou d'un organisme de règlement des différends pour l'autorégulation des litiges scientifiques concernant l'éthique, la vie privée, la gouvernance de la science et les avantages globaux du progrès scientifique pour l'humanité ;

un accord international sur le co-développement, l'accès et l'utilisation de modèles d'IA avancés, ainsi que la création d'une organisation chargée de soutenir ces normes de gouvernance mondiale et de les appliquer ;

et une entreprise de recherche et développement de type projet Manhattan pour aider la science et l'industrie à accélérer la décarbonisation des processus industriels au cours des prochaines décennies.

Jusqu'à présent, le GESDA a réuni une centaine d'éminents scientifiques, de diplomates de haut rang, de philanthropes, de responsables d'organisations internationales, de dirigeants d'universités et d'industries ainsi que d'ONG et de membres du grand public, comme le détaille son premier rapport d'activité annuel couvrant 2019 et 2020, qui comprend des faits et chiffres clés sur les progrès de la Fondation. Il a produit 11 mémoires d'anticipation scientifiques et a réuni une soixantaine d'experts scientifiques, de dirigeants politiques et d'entreprises et le grand public pour discuter de ces mémoires lors d'une réunion conjointe de ses panels académiques et diplomatiques de haut niveau en décembre 2020. Le GESDA a attiré des fonds philanthropiques pour compléter le financement de démarrage du gouvernement fédéral suisse ainsi que du canton et de la ville de Genève.

Le premier rapport d'activité annuel est publié après que le gouvernement fédéral suisse ait renforcé le rôle de Genève en tant que pôle de gouvernance numérique et technologique en nommant l'ambassadeur Alexandre Fasel au poste de premier représentant spécial pour la diplomatie scientifique à Genève en février dernier.

« Ce que le GESDA a réalisé jusqu'à présent a vraiment dépassé mes attentes. Le monde connaît des percées scientifiques et des avancées technologiques à une vitesse sans précédent. Ces découvertes modifieront la façon dont nous nous percevons en tant qu'êtres humains, nos relations avec les autres membres de la société et la façon dont nous prenons soin de notre environnement. Le GESDA jouera un rôle crucial dans l'anticipation des avancées dans les sciences de pointe afin de s'assurer que nous capturons leur potentiel pour le bien-être global et le développement inclusif tout en préservant notre bien-être collectif. » a déclaré Peter Brabeck-Letmathe, président du conseil d'administration du GESDA.

« Les technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle avancée, l'édition du génome, la neuro-amélioration, la décarbonisation et la diplomatie informatique vont dominer l'agenda mondial au cours des prochaines décennies. Le GESDA servira de « think tank » et de « do tank » en jetant des ponts entre différentes communautés tout en veillant à ce que nous puissions tirer le meilleur parti de ces avancées scientifiques anticipées. Avec les Objectifs de développement durable en vue et les défis mondiaux à venir, nous devons nous assurer que nous sommes prêts à mettre en place des cadres de gouvernance sans ralentir l'innovation qui améliorera la vie des gens. » a déclaré Patrick Aebischer, vice-président du GESDA et ancien président de l'École polytechnique fédérale de Lausanne.

À propos du Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA)

Le Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA), une fondation suisse et un partenariat public privé né en 2019, a été créé comme un outil d'anticipation de la science et de la diplomatie pour un plus grand impact et une plus grande efficacité multilatérale.

La vision ambitieuse du GESDA - utiliser l'avenir pour construire le présent - reflète à la fois la rapidité des avancées scientifiques et le dynamisme de la ville où se trouve son siège, Genève, plaque tournante mondiale du multilatéralisme, qui abrite le siège européen des Nations unies et plus de 2 000 autres organisations internationales, ONG, entreprises multinationales et institutions universitaires de classe mondiale.

Animé par une large communauté mondiale venant du monde entier, le GESDA aborde trois questions fondamentales s'attaquant à des défis émergents :

Qui sommes-nous, en tant qu'humains ? Qu'est-ce que cela signifie d'être humain à l'ère des robots, de la modification des gènes et de la réalité augmentée ?

Comment pouvons-nous vivre tous ensemble ? Quelles technologies peuvent être déployées pour contribuer à réduire les inégalités, améliorer le bien-être et favoriser un développement inclusif ?

Comment pouvons-nous assurer le bien-être de l'humanité et l'avenir durable de notre planète ? Comment fournir à la population mondiale la nourriture et l'énergie nécessaires tout en régénérant notre planète ?

À cette fin, le travail de la Fondation consiste à :

anticiper les percées scientifiques qui auront un impact sur le monde en répertoriant ce qui « mijote » dans les laboratoires scientifiques et ce qui en sortira dans les cinq, dix ou vingt-cinq prochaines années (que ce soit dans le domaine des sciences formelles, naturelles ou humaines), via un système de repérage mondial mis à jour annuellement, en mettant en évidence leur impact potentiel pour les personnes, la société et la planète ;

les percées scientifiques qui auront un impact sur le monde en répertoriant ce qui « mijote » dans les laboratoires scientifiques et ce qui en sortira dans les cinq, dix ou vingt-cinq prochaines années (que ce soit dans le domaine des sciences formelles, naturelles ou humaines), via un système de repérage mondial mis à jour annuellement, en mettant en évidence leur impact potentiel pour les personnes, la société et la planète ; accélérer la discussion sur les opportunités offertes par ces percées scientifiques avec les politiques, les diplomates, les philanthropes, les entrepreneurs, les ONG, le grand public afin de concevoir avec eux des solutions capables de relever les défis mondiaux actuels ou émergents auxquels l'humanité est confrontée, notamment les Objectifs de développement durable 2030 des Nations unies ;

la discussion sur les opportunités offertes par ces percées scientifiques avec les politiques, les diplomates, les philanthropes, les entrepreneurs, les ONG, le grand public afin de concevoir avec eux des solutions capables de relever les défis mondiaux actuels ou émergents auxquels l'humanité est confrontée, notamment les Objectifs de développement durable 2030 des Nations unies ; traduire ces solutions en projets concrets et avant-gardistes en réunissant les coalitions, les partenaires et les investisseurs nécessaires à leur mise en œuvre, en collaboration avec les institutions multilatérales, dont Genève est le centre opérationnel des Nations unies.

Contacts pour plus d'informations





Pour les partenaires stratégiques Pour les médias :



Stéphane Decoutère Olivier Dessibourg Secrétaire général Directeur exécutif de la communication scientifique et de la sensibilisation [email protected] [email protected] +41 79 292 50 80 +41 78 712 88 68



Pour les investisseurs : Trouvez-nous en ligne



Sandro Giuliani Site web : www.gesda.global Directeur exécutif de l'Impact Fund Linkedin : https://www.linkedin.com/company/gesda-global/ [email protected] Twitter : https://twitter.com/GESDAglobal +41 79 303 06 00







Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1486243/GESDA_Logo.jpg

SOURCE GESDA -The Geneva Science and Diplomacy Anticipator