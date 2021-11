Le GMV transfrontalier avoisine les 5 milliards de RMB lors du Double 11, LinkieBuy de Xingyun Group continue de se perfectionner pour les ventes de fin d'année

HANGZHOU, Chine, 29 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Le festival annuel de shopping Double 11 est désormais terminé en Chine. Xingyun Group a estimé terminer le mois du Double 11 avec un GMV de 4,7 à 5 milliards de RMB, soit une augmentation de plus de 50 % par rapport à l'année dernière, et a une fois de plus établi un record dans l'industrie du commerce électronique transfrontalier. Cette fois-ci, LinkieBuy, une marque du Xingyun Group, a fait ses débuts lors du Double 11, améliorant l'expérience du marchand de manière globale grâce à des mises à jour du système et atteignant un excellent record.

Après le Double 11, LinkieBuy a de nouveau mis à jour son système de magasin SAAS, optimisé les outils de marketing tels que les achats groupés, le seckilling, les coupons, etc., pour inciter les marchands internationaux à mieux utiliser des outils de marketing diversifiés et attirer les consommateurs chinois à effectuer des achats d'une manière plus localisée, augmentant ainsi directement les ventes des magasins Mini Program WeChat, les aidant à se préparer pour la saison des ventes de fin d'année en Chine.

Le magasin LinkieBuy WeChat est développé dans le plus grand média social de Chine, WeChat, permettant aux utilisateurs de réaliser et de partager des achats dans WeChat. La grande quantité d'utilisateurs et les groupes d'utilisateurs variés en font un champ de bataille important pour le commerce électronique social. Le magasin Mini Program basé sur WeChat est relativement indépendant, et les marchands ont des droits de contrôle plus élevés. Grâce au développement de Mini Programs et à la configuration d'outils marketing, les marques peuvent accumuler leurs propres clients et offrir une expérience d'achat complète comme l'aperçu, le live et le marketing.

Simon Qi, vice-président du Xingyun Group, a déclaré : « Grâce à l'énorme marché et à notre excellente équipe, nous avons atteint ce record. Et nous, LinkieBuy, continuerons de mettre à jour le système et d'optimiser les fonctions pour préparer les ventes de fin d'année, afin que les détaillants mondiaux puissent facilement atteindre les consommateurs chinois, même sans une équipe chinoise. »

LinkieBuy est une marque complète de services de commerce électronique transfrontalier du Xingyun Group. Elle s'est engagée à aider les commerçants mondiaux à entrer sur le marché chinois du commerce électronique et leur fournit une solution complète de commerce électronique vers la Chine continentale, comme la création et l'exploitation du magasin WeChat Mini Program basé sur son système SAAS. Depuis novembre, LinkieBuy couvre trois continents : L'Asie, l'Australie et l'Europe, et l'entreprise a coopéré avec des centaines de clients bien connus dans le monde entier, y compris Benlux en France, Isetan Mitsukoshi au Japon, KISSBABY à Hong Kong, et HealthMore en Australie, etc.

